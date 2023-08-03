ننشر حركة تنقلات ضباط مرور القليوبية

أجرى العميد محمد البطوطى مدير إدارة المرور بالقليوبية، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء وحدات المرور بمراكز المحافظة، وذلك بعد العرض على اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية.

وتضمنت الحركة كلا من الرائد محمد محروس رئيساً لوحدة شبين القناطر و الرائد هانى حجازى رئيسا لوحدة مرور الخانكة و الرائد محمد السيسى مرور العبور و الرائد ربيع صلاح لمرور شبرا الخيمة و الرائد محمود وجيه رئيساً لوحدة مرور العرب و الرائد محمد شداد للفحص.

بالإضافة إلى الرائد عبد العزيز البلبيسى لمرور طوخ والرائد أحمد صلاح رئيسا لوحدة مرور بنها، والرائد أحمد عبد الباقى لمرور القناطر، والرائد أحمد صلاح لمرور قليوب.

كما تم تجديد الثقة لكل من المقدم محمد محروس رئيسا لوحدة مرور شبين القناطر، والرائد محمد السيسي رئيسا مرور العبور.