استشاري نفسي: قرار غلق المحلات 9 مساءً فرصة لإعادة التوازن النفسي وبناء العلاقات

أكد الدكتور وليد هندي استشاري طب نفسي، أن قضاء فترات طويلة في المنزل قد يحمل تأثيرات نفسية، لكنها ليست سلبية بالضرورة، بل يمكن أن تتحول إلى فرصة إيجابية إذا تم استغلالها بشكل صحيح، لذلك قرار غلق المحلات 9 مساءً فرصة لإعادة التوازن النفسي وبناء العلاقات.

نمط حياة أكثر توازنًا



وأوضح "هندي"، خلال مداخلة هاتفية علي قناة صدي البلد، أن هذه الظروف قد تساعد الأفراد على استعادة نمط حياة أكثر توازنًا، من خلال الابتعاد عن العادات اليومية غير المفيدة، مثل إهدار الوقت خارج المنزل، والعودة للاهتمام بالحياة الأسرية وتنظيم الوقت.



وأشار استشاري طب نفسي، إلى أهمية استثمار هذه الفترة في تقوية العلاقات داخل الأسرة، والتواصل المباشر بين أفرادها، ومتابعة تطورات الأبناء، مؤكدًا أن ذلك يسهم في بناء بيئة نفسية صحية.



وأضاف الاستشاري النفسي، أن الفترة الحالية تمثل فرصة لتطوير الذات، من خلال تعلم مهارات جديدة، وقراءة الكتب، وممارسة الهوايات، ومشاهدة الأعمال الهادفة، إلى جانب تحسين نمط النوم وتنظيم الروتين اليومي.



وشدد على أن “المرونة النفسية” تعد العامل الأهم في التعامل مع هذه الظروف، موضحًا أن تقبل الواقع والتكيف معه يساعدان على تقليل الضغوط وتحقيق التوازن النفسي.



واختتم "هندي" بالتأكيد على ضرورة النظر إلى هذه المرحلة باعتبارها فرصة لإعادة بناء الذات وتقوية الروابط الأسرية، بدلًا من اعتبارها مصدر ضغط، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الصحة النفسية لا يقل أهمية عن الصحة الجسدية في مثل هذه الأوقات.

