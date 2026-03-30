قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تطبيق قرار غلق المحال العامة 9 مساء بكل حزم ومعاقبة المخالفين بالمحافظات |تفاصيل

قسم المحافظات

واصلت المحافظات المتابعة الدقيقة والمستمر لقرار تطبيق مواعيد غلق المحال العامة في 9 مساء ، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ترشيدا لاستهلاك الكهرباء..

الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من الإلتزام بمواعيد غلق المحال والحد من التجمعات داخل سرادقات الأفراح والمناسبات بالمخالفة لتوقيتات الغلق المقررة، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وترشيد النفقات، في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية الحالية والتي تلزم الجميع بإغلاق قاعات الأفراح والمنشآت التجارية في تمام الساعة 9 مساءً حيث تشمل الإجراءات فض السرادقات المقامة في الشوارع، ومصادرة مكبرات الصوت، وغلق القاعات غير الملتزمة، واتخاد كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها دون استثناء.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية من فض(٤)سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لتوقيتات الغلق بمراكز ديرب نجم وبلبيس ومشتول السوق وذلك خلال الحملات اليومية المكثفة للتأكد من إلتزام الجميع بتوقيتات الغلق المقررة.

ففي مركز ديرب نجم، تم فض سرادقي فرح، بقرية منشأة قاسم، وجميزة بني عمرو وتم إنهاء الفعاليات في الموعد المحدد واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف أحمد ضاحي رئيس المركز.

وفي مركز بلبيس، تمكنت الأجهزة التنفيذية من فض سرادقي فرح مقامين بالمخالفة، أحدهما بأرض الجوت بمدينة بلبيس، والآخر بقرية الجوسق التابعة للوحدة المحلية بشبرا النخلة، وذلك ضمن الجهود لفرض الانضباط وتطبيق القانون وذلك تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز بالتنسيق مع محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وفي مركز مشتول السوق، تم فض سرادق فرح مقام بالمخالفة لتوقيتات الغلق، مع التنبيه على أصحابه بالالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية وذلك تحت إشراف اللواء ا.ح محمد بهاء الدين رئيس المركز.

وشدد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بكافة القرارات المنظمة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يحقق الانضباط العام ويحافظ على الصالح العام، بما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد.

أسيوط 

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، عن تحرير 33 محضرًا متنوعًا لعدم التزام بعض المحال التجارية والمقاهي والأنشطة المختلفة بمواعيد الغلق المقررة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك خلال يوم واحد فقط، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لمواعيد تشغيل المحال العامة.

وأكد المحافظ أن الحملات المكثفة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أسفرت عن ضبط هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق وتنظيم العمل بالأنشطة التجارية.

وأوضح محافظ أسيوط – في بيان – أنه تلقى تقريرًا مفصلًا من غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، عن متابعة الالتزام بغلق المحال التجارية بإشراف خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، تضمن حصرًا بعدد المحاضر التي تم تحريرها خلال يوم واحد، والتي بلغت 33 محضرًا لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية، سواء ميدانيًا من خلال الحملات المفاجئة أو مركزيًا عبر مركز السيطرة، لضمان الالتزام الكامل بتطبيق قرار الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، لافتًا إلى أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة.

ووجه اللواء محمد علوان رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين دون تهاون أو تقاعس، مؤكدًا أن الدولة جادة في تطبيق القانون وتحقيق الانضباط العام.

وأشار المحافظ إلى أهمية التوعية المستمرة لأصحاب المحال والأنشطة التجارية بمواعيد الغلق، بما يسهم في تعزيز الالتزام الطوعي وتجنب الوقوع في المخالفات، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم حركة الأسواق.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات والمتابعة اللحظية على مدار الساعة، لضمان التطبيق الكامل لقرارات الغلق، داعيًا المواطنين وأصحاب الأنشطة إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط والتنمية المستدامة.

الغربية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، من غلق وتشميع 35 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية الجديدة فى التاسعة مساءا والمقررة رسميا ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

توجيهات محافظ الغربية 

كان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد أكد على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الشتوية الجديدة  للمحلات والورش ومنشأت الأنشطة المختلفة المقررة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

اغلاق محلات تجارية 

وشدد المحافظ، على تفعيل الإجراءات القانونية والغرامات المالية ضد المخالفين، لضمان ردعهم وعدم تكرار ذات المخالفة فى وقت لاحق.

مواعيد غلق المحال المحافظات الشرقية الغربية أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

