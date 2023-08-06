البحرية الأمريكية ترد.. دورية روسية صينية تقترب من ساحل ألاسكا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن دورية روسية صينية مشتركة اقتربت من ساحل آلاسكا الأمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحسب الصحيفة الأمريكية، قال خبراء أمريكيون إن هذه الدورية تعد أكبر أسطول من هذا النوع يقترب من الشواطئ الأمريكية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن البحرية الأمريكية استجابت فور اقتراب هذه الدورية، التي تتألف من 11 سفينة واقتربت من الساحل الجنوبي الغربي لألاسكا، وفقًا للسيناتور دان سوليفان من ألاسكا.

وقال سوليفان إن البحرية الأمريكية حشدت في النهاية أربع مدمرات لإبعاد السفن الصينية والروسية عن المياه الأمريكية.

وأضاف في مقابلة هاتفية مع "فوكس نيوز" أن "هذا غير مسبوق من حيث حجم ونطاق قوة المهام البحرية المشتركة هذه بين روسيا والصين ، والتي تعمل بشكل وثيق للغاية".

ولفت إلى أن هذا الأسطول يعكس دخولنا حقبة جديدة من العدوان الاستبدادي بقيادة روسيا والصين اللذين يزيدان من العدوانية.