بالمايوه.. درة تتألق في أحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة درة صوراً من أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة ترتدي المايوة، وتستمتع بأجواء الصيف، وخطفت الأنظار برشاقتها الملحوظة.

من جانب اخر، كشفت النجمة درة عن دورها المفضل في الدراما ؛ وذلك بعد أن ردت على سؤال متابع على إنستجرام.

وردت درة عبر سؤال عن أكثر الأدوار التي تفضلها لترد: " دور سماح في العار من أفضل أدواري

وجاء سؤال من أحد متابعيها، وهو هل تريدين العمل مع الفنان عادل إمام، ردت قائلة: الزعيم أتمنى أكيد أشتغل معاه لأنهنجم وفنان كبير.

وجاء سؤال من متابع آخر، وهو لو مكنتيش ممثلة نفسك تكوني إيه، لترد قائلة: مخرجة أو مصممة أزياء.