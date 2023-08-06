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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصر تطلب استضافة الاجتماع السنوى للاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان البرية والبحرية

صدى البلد

طلب وفد مصر استضافة الاجتماع السنوى للإتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان البرية والبحرية عام 2025 جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والثلاثون للإتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان البرية والبحرية (PAAZA ) والتي عقدت في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 2 إلى 5 أغسطس الجاري. 


وصرح المهندس شادي أمين، رئيس العمليات بالتحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان، بأن مصر تقدمت بطلب لاستضافة المؤتمر الإفريقي لحدائق الحيوان 
مشيرا إلى أن ذلك يأتي تزامنا مع افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد الانتهاء من تطويرها. 


وقام "أمين" باستعرض ملف ومخطط التطوير بالحديقة،وشمل العرض نبذة تاريخية عن حديقتي الحيوان والأورمان،ومحددات المباني التراثية والأثرية بالإضافة إلى الأشجار والنباتات التي سوف يتم الحافظ عليها وكذلك التصميم، كما تم سرد عناصر ومراحل التخطيط وعرض حالة وأصناف الحيوانات وخطة التعامل معهم ونقلهم أثناء التطوير.

 

ومن ناحيته قال د محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وعضو الوفد إن العرض المصرى لتطوير حديقة الحيوان لقي ترحيبا كبيرا من جانب المشاركين في المؤتمر السنوى لحدائق الحيوان الافريقي والخبراء الدوليين وأشادوا بخطة التطوير ومدي إلتزامها بالمعايير الدولية لحدائق الحيوان كما شكر الإتحاد الأفريقي الوفد المصرى علي الحضور ومشاركة خطة التطوير والطلب رسميا لإستضافة مصر الاجتماع الإتحاد السنوي في عام ٢٠٢٥
وأضاف "رجائي" أن الوفد شارك في  جلسات المؤتمر وكذلك في ندوة "تأثير التغير المناخي على بيئة البحار والمحيطات" بحضور د جودي مان لانج،عضو الإتحاد الدولي لحدائق الحيوان البرية و البحرية. 

وانتهت إلى أهمية حماية والحفاظ علي السلاحف البحرية المهددة بالانقراض. 

 

هذا وقد انتهت في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا اجتماعات مؤتمر الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان 
والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام 
حيث شاركت مصر في فاعليات المؤتمر وعرضت خلاله خطة تطوير حديقة الحيوان بالجيزة كما طلبت رسميا استضافة المؤتمر في دورته الخامسة والعشرون تزامنا مع افتتاح حديقة الحيوان بعد الانتهاء من تطويرها حتى تصبح على غرار حدائق الحيوان العالمية .

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