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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في عهد السيسي .. 10 تحركات غيرت وجهة السياحة المصرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

السياحة المحرك الاقتصادي الذى نال اهتمام الدولة والقيادة السياسية في عهد الرئيس السيسي، وظهر ذلك جليا في إدارة الأزمات السياحية التي تعرض لها القطاع ، لتدفع الدولة ببرامج الحماية ومساندة السياحة، وفي إطار ذلك نسرد أبرز 10 تحركات اتخذتها الحكومة لتغير وجه السياحة المصرية.


1-إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 8 لتوحيد جهة اصدار تراخيص الاستثمار السياحي 
2-الإعلان عن إكتشافات آثرية أبهرت العالم أبرزها مومياوات سقارة 
3-طرح حزم دعم العمالة السياحية وقت آزمة كورونا 
4-اطلاق كرنفالات أبرزها نقل المومياوات الملكية وطريق الكباش 
5-إطلاق حملات ترويجية ودعائية عبر السوشيال ميديا تبرز المقصد السياحي المصري 
6-الاستعانة بالصحفيين المؤثرين والمتخصصين لترويج مقاصد مصر 
7-طرح البنك المركزي المصري مبادرة تجديد المنشآت الفندقية و السياحية
8-مشاركة وزارة السياحة و الآثار في المعارض الدولية لتسويق المنتج المصري
9-تدشين شرطة أير سفنكس كطيران منافس منخفض التكاليف 
10-استضافة رؤساء وملوك وقيادات ومشاهير العالم في زيارة للأهرامات

عهد الرئيس السيسي السيسي السياحة السياحة المصرية الاستثمار السياحي

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