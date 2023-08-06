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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسامة ربيع: استمرار أعمال انتشال القاطرة فهد بواسطة الرافعة إنقاذ

خلال المتابعة
خلال المتابعة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، استمرار عملية انتشال القاطرة "فهد"بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، وذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث.

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وأوضح رئيس الهيئة أن تنظيم حركة الملاحة بالقناة تشهد ترتيب اولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ بما لا يعيق الملاحة، حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات كلية 2.6 مليون طن، فيما تعبر مساءا 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات كلية قدرها 2.7 مليون طن.

وأضاف رئيس الهيئة أن فريق الإنقاذ البحري مستمر في أعمال الغطس على عمق ٢٤ متر من خلال مجموعات متتالية  لاستكمال أعمال رباط القاطرة الغارقة " فهد" بواسطة أسلاك الرافعة "إنقاذ" وهى العملية التي تتطلب دقة عالية ووقت كاف حيث يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.

وأشار الفريق ربيع بأنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة "إنقاذ" في غضون الساعات القادمة لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.

ويبلغ الطول الكلي للرافعة إنقاذ  60.9 مترا، وعرضها  26.6 مترا، بحمولة 500 طن، وتستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية وتعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة.


                    

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