بالأسماء.. تعرف على تشكيل الجهاز الفنى والإدارى للفريق الأول بنادي كهرباء الإسماعيلية

استقر نادي كهرباء الاسماعيلية برئاسة المهندس سامي أبو وردة وياسر الكنانى المدير الفنى، على تشكيل الجهاز الفني المعاون للمدير الفني الجديد.

وجاء تشكيل الجهاز الجديد كالتالي:

مصطفى هنداوى.. مديرا للكرة

ياسر الكنانى مديرا فنيا

حسام حسن .. مدرب عام

وليد صلاح .. مدرب مساعد

حاتم هاشم ..مدرباً لحراس المرمى

محمد فهمى مديراً إدارياً

بغدادي كمال مديرا اداريا

احمد الصغير .. إدارياً

جمال عبد الكريم .. علاج طبيعي

حسام فكرى ..تأهيل وإصابات ملاعب

كان المهندس سامى ابو وردة رئيس مجلس إدارة نادى كهرباء الإسماعيلية قد أعلن التعاقد مع ياسر الكنانى لشغل مهام المدير الفنى للفريق بعد تقديم الشكر للمدير الفنى السابق أحمد العجوز عقب جلسة مباحثات سبقها الاتفاق على كافة بنود التعاقد بين رئيس النادى والمدير الفنى الجديد للفريق.