في اجتماع بالفيديو.. محافظ جنوب سيناء يوجه بتسريع وتيرة التنمية وحسم الملفات

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة.

شارك رؤساء المدن عبر الشاشات، فيما حضرت بقاعة الاجتماع إيناس سمير، نائب المحافظ، وأعضاء المكتب الفني؛ وذلك لمتابعة سير العمل واستعراض عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بخطط التنمية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد خلال الاجتماع، على ضرورة تنفيذ عدد من التوجيهات العاجلة، في مقدمتها دعم الخطة الاستثمارية وتوفير الإتاحة المالية للمشروعات، مؤكدًا تحميل رؤساء المدن المسؤولية المباشرة لضمان سرعة صرف المخصصات المالية والانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة.

ووجّه المحافظ بتكثيف العمل في ملفات التقنين، مع إعطاء أولوية قصوى للانتهاء من جميع الملفات العالقة، والتعامل بحسم مع المتغيرات المكانية، وفقًا للآليات القانونية، مع التركيز على رفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات.

وأكد أن ملف التصالح يُعد من أولويات عمل الجهاز التنفيذي خلال المرحلة الراهنة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة، وتقييم أداء كل مدينة، ومراجعة نسب الإنجاز بشكل دوري؛ لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تضمن الاجتماع وضع خطة عمل ميدانية لتذليل العقبات، شملت تخصيص يوم محدد لكل مدينة لعرض ومناقشة مشكلاتها والعمل على حلها بشكل جذري، إلى جانب الاستعداد لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمدينة الطور خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة.

ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة إسكان بكل مدينة تبدأ أعمالها خلال الأسبوع المقبل، لبحث مشكلات هذا القطاع والعمل على حلها، بالإضافة إلى تخصيص الأسبوع الأخير من كل شهر لعرض ومناقشة المشكلات المتبقية خلال انعقاد جلسات المجلس التنفيذي للمحافظة.

واختتم محافظ جنوب سيناء الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لرئيسي مدينتي سانت كاترين وطابا، مشيدًا بجهودهما المتميزة خلال الأيام الماضية، خاصة في إنجاح فعاليات الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير طابا.