تحذير خطير من جوجل لأي مستخدم إنترنت..يتعلق بخصوصيتك وأمانك

اكتشاف عنوان منزلك، أو رقم هاتفك، أو عنوان بريدك الإلكتروني الخاص في مكان ما على موقع عام، بالتأكيد لا يترك شعورا جيدا، ويزداد الأمر لأمر سوءًا عندما تكون تلك المعلومات عامة وصاحبها لا يعلم ذلك أبدًا، لذلك تقوم جوجل Google بفهرسة صفحات الويب بأعداد هائلة يوميًا، والآن تعمل الشركة على إطلاق أدوات خصوصية جديدة تسمح لك بمعرفة ما إذا كانت هناك مواقع تحتوي على معلوماتك.

وبحسب ما ذكره موقع هاو تو جييك التقني، أعلنت جوجل في منشور على مدونتها: "في العام الماضي، أطلقنا أداة "النتائج المتعلقة بك" لتسهيل طلب إزالة نتائج البحث التي تحتوي على رقم هاتفك الشخصي، أو عنوان منزلك، أو بريدك الإلكتروني، مباشرة من تطبيق جوجل أو أي وسيلة أخرى تستخدمها للوصول إلى البحث.

واوضحت جوجل أنه تم تحديث الأداة وتحسينها بشكل كبير، لمساعدتك في متابعة معلومات جهات الاتصال الشخصية الخاصة بك في البحث وتنبيهك عند اكتشافها، حتى تتمكن من طلب إزالتها.

وتتيح أداة "النتائج المتعلقة بك" المحدثة لك معرفة ما إذا كانت نتائج الويب التي تحتوي على معلومات الاتصال بك تظهر في نتائج بحث جوجل، باستخدام نظام إشعار غير محدد (على الأرجح عبر البريد الإلكتروني)، وبعد ذلك، يمكنك طلب سريع لإزالة تلك النتائج من جوجل، وسيكون من الرائع لو قدمت جوجل نافذة زمنية تستمر 24 أو 48 ساعة حيث لا تظهر النتائج التي تحتوي على معلومات خاصة على الإطلاق، مما يتيح للأشخاص الوقت الكافي لطلب الإزالة، ولكن لا يبدو أن هذا خيار متاح حاليًا.

وتساعد أداة الخصوصية فقط على إزالة معلوماتك الشخصية من نتائج البحث في جوجل، وقد يكون للموقع الذي ينشأ منه النتائج لديه معلوماتك الشخصية في صفحة عامة، ومن الممكن أن تكون هذه الصفحة مفهرسة في محركات البحث الأخرى مثل Bing وDuckDuckGo وغيرها.

وسيتعين عليك وقتها أن تطلب من الموقع الأصلي إزالة معلوماتك، ومع ذلك، فإن تلقي تنبيه من جوجل بأن المعلومات موجودة هناك أفضل من عدم وجود أي تنبيه، إنها تشبه إلى حد ما خدمة "have i been pwned" الشهيرة، لكنها تتعلق بنتائج البحث بدلاً من اختراقات البيانات.

وسيكون بإمكانك الوصول إلى أداة الخصوصية المحدثة عن طريق زيارة goo.gle/resultsaboutyou عندما يتم نشرها بشكل كامل، أو عن طريق النقر على صورة حساب جوجل الخاص بك واختيار "النتائج المتعلقة بك".٠