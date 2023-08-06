جمال بيومي: مصر صارت من أكثر دول الوطن العربي جذباً للاستثمارات.. فيديو

أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك موجة من المشاورات المتواصلة بين مصر والدول العربية، لمواجهة الآثار المستجدة على العالم من تحديات عالمية مثل: أزمة كورونا، وحرب أوكرانيا، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية.

وأضاف جمال بيومي ، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم العربي ليس بصحة جيدة اقتصادياً وأمنياً في الفترة الحالية، مؤكداً أن مصر و دول الخليج يقفون على أقدام ثابتة.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر صارت من أكثر بلدان الأمة العربية جذباً للاستثمارت، لأنها الأكثر تنوعاً، و مصر تقوم حالياً بواجبات كبيرة حالياً تجاه المستثمرين .