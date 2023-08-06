صابر الرباعي يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. فيديو

شارك النجم صابر الرباعي أخيراً ضمن فعليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، وقدم مجموعة كبيرة من أغانيه الناجحة القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من جمهوره الكبير.

وحرص النجم التونسي على الردّ على الأخبار المتداولة حول تعرضه لوعكة صحية دقيقة في الآونة الأخيرة وأكد في لقاء مع برنامج ET بالعربي على هامش المهرجان، أن ما تعرض له مسألة طبيعية تصيب أي شخص وهو مجرد تعب إرهاق وقال: "نحن ناس بالنهاية نتعرض لوعكات صحية وليست حاجات خطرة".

ولفت إلى أنه يتحايل على تعبه على المسرح بقوله: "نحاول أن نكون مستعدين ونحافظ على أنفسنا لأن الجمهور لا ذنب له".

كشف الفنان صابر الرباعى عن حقيقة خلافه مع الفنان وائل جسار، وذلك على هامش حفلته الأخيرة التى أقيمت فى الأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش الأردنى.

وقال صابر الرباعى فى لقاء تلفزيوني: “كل ما يتردد بشأن وجود خلاف بينى ووائل جسار عار تماما عن الصحة وليس له أساس، وتربطنى به علاقة صدقة جيدة”.

صابر الرباعي

حقق الفنان صابر الرباعي 318 ألف مشاهدة بأحدث أغانيه التي تجمل اسم “جوه عينيك”، التي تعاون فيها مع المطرب أيمن الأعتر، في ديو ثنائي بينهما، وذلك بعد يوم من طرحها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وطرحت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات أغنية “جوه عينيك” لـ صابر الرباعي وأيمن الأعتر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

أغنية “جوه عينيك” لـ صابر الرباعي وأيمن الأعتر، من كلمات: واحد، ألحان: محمود الخيامي، توزيع موسيقي: محمود الشاعري.

وكان الفنان صابر الرباعي طرح في أول يوليو الماضى، أحدث أغانيه التي تحمل اسم “اللي همك”، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “اللي همك” لـ صابر الرباعي، من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي محمد مصطفى.