محافظ الإسماعيلية يبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار جذب استثمارات جديدة

بحث شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم /الأحد/ مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الفرص الاستثمارية بالمحافظة ومناقشة كيفية جذب استثمارات جديدة .

جاء ذلك - حسبما أفاد بيان للمحافظة اليوم - خلال لقائهما بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية وياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشئون خدمات المستثمرين وعصام البحيري رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد المحافظ على حرص الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية على جذب استثمارات جديدة وتشجيع المستثمرين لضخ استثمارات إضافية لتوفير المزيد من فرص العمل ووضع الإسماعيلية على رأس الخريطة الاستثمارية بمصر .

وأشار إلى أهمية محافظة الإسماعيلية من الناحية الاستثمارية نظرا لامتلاكها موقعا جغرافيا متميزا وشبكة طرق مواصلات متطورة علاوة على توافر كافة أشكال البنية التحتية والمرافق العامة بجانب تميزها كمحافظة زراعية تمتلك العديد من المحاصيل الزراعية ذات الجودة المتميزة مثل المانجو، الفراولة، البرتقال الصيفي، الفول السوداني، الفاصوليا، السمسم .

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالإسماعيلية ودور هيئة الاستثمار في وضع الإسماعيلية على الخريطة الاستثمارية الشاملة لجمهورية مصر العربية والتعريف بالمشروعات الحالية والمستقبلية بالإسماعيلية بجانب عرض ما تم من توسعات مؤخرا بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية على مساحة 187 فدانا، كما تم العمل على ترفيق واستغلال 50 فدانا منها بالفعل بجانب العمل على استخدام 137 فدانا منها مستقبلًا وطرحها أمام المستثمرين .

ومن جانبه، أعرب حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن شكره لمحافظ الإسماعيلية على دعمه الدائم للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين على أرض المحافظة ، مضيفًا أن الإسماعيلية دائما ما تكون الاختيار الأول عند توافر وطرح الفرص الاستثمارية ، نظرا لتميزها من حيث الموقع الجغرافي الفريد وتوافر كافة التسهيلات والمرافق اللازمة للاستثمارات بجانب دعم الجهاز التنفيذي بالمحافظة للاستثمار والمستثمرين .