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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق الأول بالنادي الإسماعيلي

صدى البلد

انهى مسئولو النادي الإسماعيلي إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة .

اتفق مسئولو الإسماعيلي مع إيهاب جلال بشكل نهائي ، ومن المقرر أن يتواجد المدرب في تدريبات الدراويش بداية من الغد .

وأرسل مسئولو النادي الإسماعيلي قائمة الفريق المبدئية إلى اتحاد الكرة استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد .

وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من : محمد فوزي وكمال السيد لحراسة المرمى وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد دسوقي وعماد حمدي ومحمد نصر ومحمد عبد السميع وعصام صبحي ومحمود الشبراوي وحمدي النقاز  وعبد الرحمن مجدي وأحمد محسن وصالح جمعة ومحمد مخلوف ومحمد حسن وحازم مرسي وكريم عرفات وفراس شواط وباسم مرسي وياو أنور ومحمد بيومي وأبو بكر حمزة الجمل ومحمد وجدي وعبد الله السعيد ومروان حمدي وعبدالله محمد ومحمد بحيري.

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