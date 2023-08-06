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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 15 تاجر سجائر جملة وقطاعى لبيعهم القاروصة بأزيد من سعرها بالغربية

سجائر مجهولة المصدر
سجائر مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 15  تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 150 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

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وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 15 تاجرا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 150 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

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وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

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