عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

حقيقة فقدان وثائق ملكية مبان بتريليونات الدولارات في حريق وزارة الأوقاف..القصة الكاملة

حريق وزارة الأوقاف
حريق وزارة الأوقاف بالقاهرة

منذ ساعات، انتشرت رياح الشائعات وانتشرت الأخبار المضللة للحقيقة بطوال أنحاء الإنترنت، مفادها ما أسفر عنه الحريق الضخم الذي اندلع في مبنى وزارة الأوقاف الأثري والتاريخي في قلب القاهرة. ولا شك أن مثل هذه الأحداث تثير تساؤلات غامضة وتغمرنا بمشاعر متباينة من القلق والترقب.

الجماعة والإدعاءات

وفي ساعات ما بعد الإعلان عن الحادث، سرعان ما تم تداول أخبار على مواقع وحسابات ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، أدعت أن الحريق التهم غرفًا تحوي وثائق ملكية لمصر في الداخل والخارج، وتقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.

ولم تتوقف الإدعاءات عند هذا الحد، فزعمت أيضًا أن الحريق التهم مستندات وثائق ملكية مبان وأوقاف في دول متعددة مثل قبرص واليونان وفلسطين ودول إفريقية.

الرد الرسمي

وعلى الفور، خرجت النيابة العامة للرد على هذه الادعاءات المثيرة، ووفقًا للنيابة، بدأ الحريق من غرفة خوادم الحاسب الآلي في طابق الوزارة، وامتد إلى محتويات عدد من المكاتب، وهذا يختلف كثيرًا عن الادعاءات الأولية التي روّجتها الجماعة، مما يثير تساؤلات حول دقة المعلومات التي تم تداولها.

وذكرت النيابة أنه تم نقل محتويات المكاتب المحترقة منذ شهر إلى مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في تلف بعض المستندات القديمة الخاصة بشؤون العاملين بالوزارة والتي تبين أيضا مسحها إلكترونيا سابقا.

وأعلنت النيابة ندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة للوقوف على مدى سلامة المبنى من الناحية الإنشائية.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت، أمس السبت، من السيطرة على الحريق الذي نشب في مبنى الوزارة.

وتفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عملية إطفاء الحريق، وأحال الواقعة لكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية لإعمال شؤونهما في الأمر كل فيما يخصه.

من جانبها، قالت محافظة القاهرة إن المحافظ قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى كلية وبيان حجم التلفيات. 

أثر الحريق واستنتاجاته

حريق وزارة الأوقاف في القاهرة لن يمر دون أن يترك أثره وراءه، من الضروري أن نتعلم من هذه الأحداث ونعزز من قدراتنا على مواجهة التحديات المستقبلية، ستبقى هذه الواقعة خير تذكير بأهمية الحذر والتأهب.

حريق مصر تريليونات الدولارات وزارة الأوقاف الانترنت القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

السعودية.. نداء عاجل من وزارة الحج لـ المعتمرين بسبب الحر الشديد

كهرباء مصر تحصل على قرض كبير لمواجهة أزمة انقطاع التيار

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

موضوعات متعلقة

مش زي ما أنت متخيل| تعرف على أرباح الزمالك من البطولة العربية بعد الخروج

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

المعتصمون قتلوا 48 ودفنوهم بمقابر الصدقة| "اعتصام رابعة والنهضة" حينما حاول الإخوان إقامة دولة داخل مصر

العملة الخضراء تتهاوى| ضربة موجعة لسعر الدولار في السوق السوداء.. والسبب شهادات البنوك

علي ماهر كلمة السر| كابوس 2018 يطارد الأهلي أمام المصري في الكأس.. لقاء تلهبه الذكريات

ضربة موجعة للأحمر| بيراميدز يخطف لاعب الأهلي في صفقة لمدة 4 مواسم.. تفاصيل

حفل تخرج انتهى بمعركة| 12 إصابة في اشتباكات طالبات “تجارة طنطا”.. وأول تعليق من الكلية

يا فرحة ما تمت| إصابة 22 بينهم أطفال بالتسمم في سوهاج.. والسبب “جاتوه” النجاح

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن دواء ملوث بدولة عربية

الأعلى للطرق الصوفية يشكر الرئيس السيسي لتوجيهاته بترميم مساجد آل البيت

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير علي اعطاء كهربا مهلة شهرين

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: لم استطع المقاومة

أحمد موسى: 10 مليارات جنيه تكلفة تطوير مساجد آل البيت ودور العبادة| فيديو

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون في مطبخك يسبب مرضا خطيرا| احذر

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل شكشوكة السجق الحارة

بتشرب الحجر بكام| هل أثرت أزمة السجائر على أسعار الشيشة ؟

فيديو

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

كلمني و عزمني على العشا.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ