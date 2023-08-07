حقيقة فقدان وثائق ملكية مبان بتريليونات الدولارات في حريق وزارة الأوقاف..القصة الكاملة

منذ ساعات، انتشرت رياح الشائعات وانتشرت الأخبار المضللة للحقيقة بطوال أنحاء الإنترنت، مفادها ما أسفر عنه الحريق الضخم الذي اندلع في مبنى وزارة الأوقاف الأثري والتاريخي في قلب القاهرة. ولا شك أن مثل هذه الأحداث تثير تساؤلات غامضة وتغمرنا بمشاعر متباينة من القلق والترقب.

الجماعة والإدعاءات

وفي ساعات ما بعد الإعلان عن الحادث، سرعان ما تم تداول أخبار على مواقع وحسابات ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، أدعت أن الحريق التهم غرفًا تحوي وثائق ملكية لمصر في الداخل والخارج، وتقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.

ولم تتوقف الإدعاءات عند هذا الحد، فزعمت أيضًا أن الحريق التهم مستندات وثائق ملكية مبان وأوقاف في دول متعددة مثل قبرص واليونان وفلسطين ودول إفريقية.

الرد الرسمي

وعلى الفور، خرجت النيابة العامة للرد على هذه الادعاءات المثيرة، ووفقًا للنيابة، بدأ الحريق من غرفة خوادم الحاسب الآلي في طابق الوزارة، وامتد إلى محتويات عدد من المكاتب، وهذا يختلف كثيرًا عن الادعاءات الأولية التي روّجتها الجماعة، مما يثير تساؤلات حول دقة المعلومات التي تم تداولها.

وذكرت النيابة أنه تم نقل محتويات المكاتب المحترقة منذ شهر إلى مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في تلف بعض المستندات القديمة الخاصة بشؤون العاملين بالوزارة والتي تبين أيضا مسحها إلكترونيا سابقا.

وأعلنت النيابة ندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة للوقوف على مدى سلامة المبنى من الناحية الإنشائية.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت، أمس السبت، من السيطرة على الحريق الذي نشب في مبنى الوزارة.

وتفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عملية إطفاء الحريق، وأحال الواقعة لكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية لإعمال شؤونهما في الأمر كل فيما يخصه.

من جانبها، قالت محافظة القاهرة إن المحافظ قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى كلية وبيان حجم التلفيات.

أثر الحريق واستنتاجاته

حريق وزارة الأوقاف في القاهرة لن يمر دون أن يترك أثره وراءه، من الضروري أن نتعلم من هذه الأحداث ونعزز من قدراتنا على مواجهة التحديات المستقبلية، ستبقى هذه الواقعة خير تذكير بأهمية الحذر والتأهب.