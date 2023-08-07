حفل فني لكورال أطفال دمنهور بالأنفوشي ضمن ثقافتنا في إجازتنا| صور

قدمت فرقة كورال أطفال قصر الطفل بالبحيرة، حفلاً فنياً على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، ضمن فعاليات الليالي الفنية الصيفية لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.



مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

وتغنت الفرقة بباقة متنوعة من الأغاني التي تفاعل معها الحضور منها: "صوت بلادي، أم الدنيا، حلوين من يومنا والله، المسك فاح، لاجل النبي، أهو ده اللي صار، قمر سيدنا النبي، أه يا لالالي" وغيرها بقيادة المايسترو عاصم علاء، وإشراف إيمان أبو دنيا.



مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

ومن المقرر أن تقام في الثامنة مساء اليوم بالقصر وضمن الأنشطة التي تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، عروض كل من فرقتي الشرقية وأسوان للفنون الشعبية، والتي تأتي بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وتستمر حتى نهاية أغسطس الحالي.