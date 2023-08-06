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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة خطيرة.. انخفاض مستويات المياه في نهر المسيسيبي ينذر بكارثة بـ أمريكا

انخفاض مستويات المياه
انخفاض مستويات المياه في نهر المسيسيبي ينذر بكارثة في أمريكا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن انخفاض مستويات المياه في نهر المسيسيبي يهدد بتعطيل التجارة للعام الثاني على التوالي.

جاء ذلك بعد أشهر من تعرض المدن الواقعة على طول هذا الشريان الاقتصادي الحيوي للفيضانات.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن نقص الأمطار تسبب بانخفاض مستويات المياه في مدينتي سانت لويس وممفيس من 10 إلى 20 قدمًا في هذه الفترة من العام مقارنة بما كانت عليه بين عامي 2019 و2020.

وقالت ليزا باركر، المتحدثة باسم فرقة وادي مسيسيبي التابعة للجيش الأمريكي، إن "التربة الجافة امتصّت الرطوبة بدلًا من تركها تتسرب إلى النهر، على الرغم من أن الأمطار الغزيرة الأخيرة ساعدت في ذلك".

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وقالت "وول ستريت جورنال"، إن "تساقط الثلوج الكثيف الذي وقع في ولاية مينيسوتا في الشتاء الماضي، أدى إلى احتقان نهر المسيسيبي بسبب ذوبان الثلوج سريعًا في أبريل الماضي، وذلك بعد سنوات من الجفاف".

وأضافت أن "الجفاف ضرب النهر الذي يمر عبر 10 ولايات وعرقل حركة السفن التي تجتازه وتحمل سلعًا متنوعة مثل فول الصويا والذرة والمواد الكيميائية والغاز".

المسيسيبي نهر المسيسيبي أمريكا

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