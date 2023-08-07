حمدي عبدالعظيم: المبادرة الرئاسية لصحة المرأة استفادت منها 39 مليون سيدة

أكد حمدي عبدالعظيم، أستاذ علاج أمراض الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأه بوزارة الصحة السابق، أن المبادرة مشروع قومي حيث وصل لأكثر من 39 مليون سيدة في محافظات الجمهورية.



وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على سي بي سي، إن حالات سرطان الثدي في مصر لا تمثل زيادة عن باقي دول العالم.

وكشف أن دول أمريكا الشمالية مثل أمريكا وكندا، دول أوروبا الغربية والدول الإسكندنافية تأتي على رأس إصابات سرطان الثدي، حيث تصل لـ 100 حالة بين كل 100 ألف في السنة، بينما مصر 50 حالة لكل 50 ألف سيدة، وفي الصين النسبة تقل لـ 25 سيدة من بين كل 100 سيدة.