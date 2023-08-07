رئيس صحة المرأة السابق: العلاج الجيني لسرطان الثدي يصلح لبعض المرضى فقط

قال حمدي عبدالعظيم، أستاذ علاج أمراض الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لـ صحة المرأة بوزارة الصحة السابق، إن العلاج الجيني ذكي ومبني على جينات المرض، ويصلح لبعض مرضي سرطان الثدي الذين يعانون من عيوب مرضية وراثية.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على سي بي سي، أنه كان هناك مفاوضات مع شركات عالمية لإدخال العلاج الجيمي ضمن المبادرة القومية لصحة المرأة.



وذكر أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأه بوزارة الصحة بمثابة مشروع قوي ويغطي مستوى محافظات الجمهورية، ويتم الاستعانة بأبرز الخبرات المصرية في المراكز والجامعات.