القاسمي: الإخوان تلاعبوا بعقول الشباب والأهالي ومقتل هشام بركات الدليل

تحدث المحامي صبرة القاسمي، مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، عن علاقة الإخوان بأحداث ما بعد ثورة 30 يونيو من تخريب، مستشهدا بحادث اغتيال النائب العام هشام بركات.



وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز": "أعلنت جماعة الإخوان من خلال فيديو تم بثه لمدة 3 أيام ثم حذفوه، عن اغتيالهم النائب العام هشام بركات، فبالتالي لما تصدر أحكام ضدكم هيكون بعد اعترافكم".



وتابع: “كان هناك والدة أحد المشتركين تدعي بعدم اشتراك ابنها في عملية القتل ولكنه أرشد فقط عن مكان منزله، ورغم أنه كان اعتراف من والدة هذا الشاب على ابنها ولكنها كانت تدعي مظلومية ابنها رغم أن هناك فيديو لها”.



وواصل: "هذا إن دل على شئ يدل على حجم الزيف والضلال التي تمارسه حتى الآن، إذ أنها تدعي مظلوميتها وتدعي بأن الدولة هي من قتلت أبنائها، أو جماعة انصار بيت المقدس، ونقيس على كدة كيفية التلاعب بعقول الشباب وأسرهم يعني هو يستغلهم ويتقبض عليهم وعلى أسرهم اللي طافحين الكوتة هنا وهما بيقبضوا ثمن تحريك هؤلاء الشباب بالخارج".