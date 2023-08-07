القاسمي: الإخوان الإرهابية تعمل لصالح أجهزة ودول معادية لمصر

أكد المحامي صبري القاسمي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل لصالح أجهزة ودول معادية لمصر.



وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامية الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك بعض الحوادث منها في ريف أدلب والشمال السوري المحتل، لو تم تتبع الأحداث ستري أن الطيران الأمريكي يستهدف عناصر من داعش ستجد أن هناك خيط رفيع يربط هذه العناصر ببعض العناصر الجهادية التي تعيش تحت مظلة الإخوان في دولة إقليمية منها محمد الغزلني المتهم في أحداث كرداسة الذي كان موجود في منصة رابعة.



وأضاف أن أجندة الإسلام السياسي في العالم العربي وفي شرق أسيا ومناطق محددة في أوربا مرتبطة أساساً بأهداف التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وهذا الجزء الخطير الذي لابد أن ينتبه له الجميع، مؤكداً أن النمسا وعدد من دول أوروبا تدرج الإخوان علي قوائم الإرهاب.



وأشار إلى أن هناك شبكة كبيرة يقودها التنظيم الدولي لجامعة الإخوان المسلمين وهو يعمل في الخفاء وخلف الستار ولكن الأحداث علي الأرض توضح أنه اللاعب الأساسي والمحرك لهذه الجماعات، ولابد علي المواطن عندما يتلقى الخطاب يفهم أن هناك أغراض من هذا الخطاب.



وأكد أنه في الأونة الأخيرة هناك تركيز علي الملف المصري ومحاولة إفشال نجاحات الدولة المصرية، وتركيز علي الإساءة لأجهزة الدولة، وجميعها في الأخر لابد علي المواطن أن يتتبع هذا الحادث بتجرد.