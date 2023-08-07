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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ممثل أمريكي شهير يعتذر عن منشور مسيء أغضب اليهود

جيمي فوكس
جيمي فوكس

اعتذر جيمي فوكس، الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأكاديمية الأمريكية، عن منشور تم حذفه على إنستجرام، والذي فسّره البعض على أنه هجوم صريح على أفراد الجالية اليهودية.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، فوكس، الذي حاز على العديد من الجوائز عن دوره في فيلم السيرة الذاتية "راي" عام 2004، نشر الاعتذار يوم السبت.

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وقال: "أريد أن أعتذر للمجتمع اليهودي ولكل من شعر بالإهانة من منشوري. أعلم الآن أن اختياري للكلمات قد تسبب في الإهانة وأنا آسف. لم يكن هذا هو نيتي".

اعتذار ممثل أمريكي شهير 

تأتي هذه الاعتذارات بعد منشور سابق لفوكس على وسائل التواصل الاجتماعي، جعل البعض يعتبره "معادًا للسامية".

 وأشار موقع Wider Frame، الموقع الإلكتروني الذي يغطي أخبار الشعب اليهودي، إلى أن المنشور ينشر أسطورة تروج لفكرة أن الجالية اليهودية بأكملها مسؤولة عن موت المسيح.

في اعتذاره الذي وجهه إلى متابعيه البالغ عددهم 17 مليون على إنستجرام، أضاف النجم البالغ من العمر 55 عامًا: “للتوضيح، تعرضت للخيانة من قبل صديق مزيف وهذا ما قصدته بكلمة ”هم"، ليس أكثر من ذلك. ليس لدي سوى الحب في قلبي للجميع. أنا أحب وأدعم الجالية اليهودية. أعتذر بعمق لأي شخص تعرض للإهانة. لا شيء سوى الحب دائمًا".

اعتذار نجوم هوليوود 

جينيفر أنيستون، الممثلة الشهيرة بدورها في المسلسل الكوميدي الأمريكي "Friends"، قدمت اعتذارًا بعد أن لاحظ المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي أنها قامت بـ"إعجاب" منشور جيمي فوكس الأول على إنستجرام. وأكدت أن هذا الإعجاب لم يكن "عن قصد" أو "بالخطأ".

وقد نشرت الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 55 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "هذا يشعرني بالغضب، أرغب في أن أكون واضحة مع أصدقائي وأي شخص يشعر بالأذى بسبب تلك الإشارة - أنا لا أدعم أي نوع من التحيز ضد السامية. وأنا حقًا لا أتسامح مع أي نوع من الكراهية".

الجالية اليهودية التواصل الاجتماعي اليهودي الممثل الامريكي

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