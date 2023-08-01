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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريح مثير من خالد الغندور حول اعتذار الأهلي عن المشاركة في البطولة العربية

صدى البلد

أعرب الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن استنكاره لاعتذار الأهلي عن المشاركه في بطولة كأس الملك سلمان .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" النادي الأهلي اعتذر عن البطولة العربية عشان الراحة بين الموسمين والأهلي بيلعب لغاية دلوقتي وعنده ماتش الخميس ضد المصري"

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أزمة بين الأهلي ورابطة الأندية بسبب راعي الزمالك

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نبأ سار بشأن موعد سداد كهربا لغرامة الزمالك

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي الخميس المقبل في إطار مباراة نصف نهائي كأس مصر 

وتعرض الزمالك أمس للهزيمة أمام الشباب السعودي بهدف نظيف في ثاني جولات دور المجموعات بكأس الملك سلمان 

الأهلى الاعلامي خالد الغندور البطولة العربية الزمالك المصري البورسعيدي المصري البورسعيد

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