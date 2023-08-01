تصريح مثير من خالد الغندور حول اعتذار الأهلي عن المشاركة في البطولة العربية

أعرب الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن استنكاره لاعتذار الأهلي عن المشاركه في بطولة كأس الملك سلمان .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" النادي الأهلي اعتذر عن البطولة العربية عشان الراحة بين الموسمين والأهلي بيلعب لغاية دلوقتي وعنده ماتش الخميس ضد المصري"

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي الخميس المقبل في إطار مباراة نصف نهائي كأس مصر

وتعرض الزمالك أمس للهزيمة أمام الشباب السعودي بهدف نظيف في ثاني جولات دور المجموعات بكأس الملك سلمان