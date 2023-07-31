أزمة بين الأهلي ورابطة الأندية بسبب راعي الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل أزمة مشاركة الأهلي في بطولة كأس النخبة.

وأكد شبانه في تصريحات عبر أثير شعبي إف إم أن اتحاد الكرة قرر إقامة كأس النخبة بين 4 فرق وهم بطل الدوري والكأس وكأس الرابطة وفريق رابع من اختيار رابطة الأندية المحترفة.

وأضاف شبانة أن الأهلي متحفظ على المشاركة في كأس النخبة بسبب راعي البطولة وهو نفس راعي نادي الزمالك مشددا أن الأهلي متخوف من الانحياز الزمالك خلال البطولة.

وتابع أن الاهلي يسعي للحصول على تأكيدات من اتحاد الكرة بشأن عدالة البطولة.

وأضاف أن اتحاد الكرة أكد أن بطولة النخبة سيكون اسمها كأس الأنديه الأبطال وهي مختلفة عن بطولة كأس السوبر والتي من المفترض أن يغيب الزمالك عن المشاركة بها بسبب اعتذاره عن كأس السوبر الموسم الماضي.