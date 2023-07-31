شوبير يحسم الجدل بشأن انسحاب الأهلي من كأس النخبة

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، حقيقة قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالانسحاب من بطولة كأس النخبة.

وأكد شوبير ، في تصريحات عبر أثير اون سبورت إف إم، أن قرار الانسحاب من كأس النخبة لم يطرح باجتماع مجلس الإدارة من الأساس، حيث أنه حتى الآن لم تنتهي بطولة كأس مصر ، ليتم حسم مشاركه النادي في كأس النخبة.

وأضاف شوبير، أن الأهلي سيواجه المصري، ومن الممكن أن يهزم وكذلك الأمر بالنسبة للزمالك ، فمن الممكن أن يهزم ولا يحق له المشاركة في كأس النخبة، حتى يحدد مشاركته من عدمها في البطولة.

وأضاف أن هناك مصدر في اتحاد الكرة أكد أن بطولة النخبة مختلفة تماما عن بطولة السوبر المصري وسيتم إقامة البطولتين .