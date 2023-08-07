مدينة الغردقة تواصل حملات التفتيش على المنشآت السياحية للارتقاء بمكانتها العالمية.. تفاصيل

أعلن اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، عن استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بالمدينة، بهدف ضمان التزامها بكافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى، وليكون ذلك بما يتناسب مع مكانة الغردقة كوجهة سياحية عالمية مميزة.

"مدينة الغردقة تضع الجودة والسلامة في مقدمة الأولويات السياحية"

وقد قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة على اثنين من المنشآت السياحية، حيث شارك فيها مكتب العمل والأمن الصناعي والإدارة الصحية والبيئة، بالإضافة إلى مستشارة رئيس المدينة للشؤون القانونية ومديرة الإيرادات بالمدينة، وذلك تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.

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وأكدت اللجنة المشتركة خلال جولتها التفتيشية صلاحية اللحوم والدواجن والأسماك للاستخدام الآدمي. ورصدت بعض المخالفات في بعض المنشآت من بينها عدم استيفاء نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة للتوظيف، وعدم تقديم ما يفيد صرف العلاوة الدورية للعاملين، فضلاً عن عدم صرف بدل الإجازات وعدم تسليم نسخة من العقد لكل عامل.

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تأتي هذه الحملات التفتيشية ضمن جهود الغردقة للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، بهدف تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم. وتعكس هذه الجهود التزام المدينة بتوفير تجربة سياحية متميزة للزوار وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع المنشآت السياحية.

وتدعو السلطات المحلية جميع المنشآت السياحية بالغردقة إلى التقيد بالاشتراطات اللازمة والتعليمات الصادرة، والعمل بجدية واجتهاد لتحسين الأوضاع والتماشي مع التطلعات السياحية العالمية.