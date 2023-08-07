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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصحة تنفذ حملات في البحر الأحمر والصحراء الشرقية

صوره موضوعية
صوره موضوعية

في إطار سعيها لتوفير حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين، تقوم الدولة المصرية بتنظيم عدة مبادرات وحملات صحية كبرى في المجال الصحي، تهدف إلى الوصول إلى أقصى القرى البعيدة في الصحراء الشرقية، التابعة لمدن محافظة البحر الأحمر. من بين هذه المبادرات هي حملة "100 يوم صحة" التي انطلقت في 25 يونيو والمقرر أن تستمر لمدة 100 يوم.

تقدمت الحملة بخدماتها لجميع أهالي البحر الأحمر من خلال عيادات متنقلة وعيادات ثابتة، حيث تم إجراء الكشف وتقديم الخدمات الصحية لـ 30,836 مواطنًا في مدن محافظة البحر الأحمر خلال 38 يومًا منذ انطلاقها. تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبإشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حققت الحملة إجمالي 30,836 خدمة صحية حتى الآن، مع استمرار الجهود لتقديم خدماتها لجميع المواطنين بالمحافظة.

من جهة أخرى، أنهت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر 82 عملية جراحية مختلفة خلال أسبوع داخل مستشفى الغردقة العام، تنفيذًا لتعليمات وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، بإنهاء قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين. وتم تنفيذ هذه العمليات على يد نخبة من الجراحين المتخصصين.

بالإضافة إلى ذلك، تم بدء القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" في محافظة البحر الأحمر، حيث تغطي قرى مختلفة وتقدم خدمات صحية شاملة للمواطنين. تشمل القوافل قرية المستعمرة بمدينة القصير ومن المقرر أن تنتقل بعد ذلك إلى قرى أخرى بالمحافظة.

يأتي تنظيم هذه المبادرات والحملات الصحية ضمن جهود الحكومة المصرية لتحسين الرعاية الصحية في المناطق النائية والمعزولة، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، مع التركيز على انهاء قوائم الانتظار وتحسين وقت الاستجابة للمرضى.

وفي هذا السياق، يعبر وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن شكره وتقديره لكافة الفرق الطبية المشاركة في تلك الحملات، ويثمن جهودهم المبذولة في تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة للمواطنين في جميع المناطق، مؤكداً على استمرار العمل للارتقاء بالخدمات الصحية في المحافظة.

وتأتي هذه المبادرات والحملات الصحية كجزء من التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية الصحية وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للجميع، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا والمحرومة من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة.

 

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