صحف السعودية.. الملك سلمان وولي العهد يعزيان محمد السادس في ضحايا المغرب.. ومقتل جنود سوريون في غارة إسرائيلية على دمشق

خادم الحرمين و ولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا حادث أزيلال

شركات سعودية وتركية توقعان اتفاقية ومذكرتي تفاهم لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة

انقلابيو النيجر يغلقون المجال الجوي مع انتهاء مهلة «إيكواس»

مقتل 4 جنود سوريين في هجوم إسرائيلي على محيط دمشق

اهتمت الصحف السعودية بعدة احداث عالمية ومحلية.

وتصدر في صحيفة عكاظ تعزية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي العهد الأمير محمدبن سلمان ببرقية عزاء ومواساة،إلي الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في ضحايا حادث السير الذي وقع في إقليم أزيلال، وما نتج عنه من وفيات.



وقال الملك سلمان : "علمنا بنبأ حادث السير الذي وقع في إقليم أزيلال، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب المملكة المغربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم والشعب المغربي الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وقال ولي العهد : " تلقيت نبأ حادث السير الذي وقع في إقليم أزيلال، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب".

ونقلت صحيفة الرياض تفاصيل الشراكة السعودية التركية بشأن عدد من الشركات بين البلدين ، وجاء فيها أنه برعاية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وُقّعت في الرياض،أمس الأحد، اتفاقية ومذكرتا تفاهم بين عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وشركات دفاع تركية، لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.

وتأتي الاتفاقية ومذكرتا التفاهم استكمالاً لعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل نحو أسبوعين مع شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، الذي يهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.

ووقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، اتفاقية التوطين لشركات المجموعة مع شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، التي تستهدف تصنيع الأنظمة الإلكترونية، والقطع الميكانيكية، وهياكل الطائرات باستخدام المواد المركبة والتصنيع والاختبارات النهائية للطيران، إلى جانب تقديم خدمات التدريب والإسناد.

وجاء في صحيفة الشرق الأوسط أن أعلن المجلس العسكري في النيجر، اليوم الإثنين، إغلاق المجال الجوي اعتبارا من أمس الأحد، وحتى إشعار آخر.

ومن ناحية أخرى، قالت الحكومة الإيطالية إنها خفضت عدد قواتها في النيجر لإفساح المجال في قاعدتها العسكرية للمدنيين الذين قد يحتاجون إلى الحماية من وضع أمني هش.

هددت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (الإيكواس) بالتدخل العسكري في النيجر ما لم يتم عكس انقلاب 26 يوليو، تنتهي مهلة إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم الأحد.

ونقلت نفس الصحيفة أن ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" بالصواريخ استهدف محيط العاصمة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية بدأت في التصدي لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق، ما أسفر عن مقتل 4 جنود سوريين.

وكانت وسائل الإعلام كشفت عن تعرض العاصمة دمشق لانفجارات عنيفة، قبل أن تكشف عن سبب هذه التفجيرات.