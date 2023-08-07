جلال الجندي: بدأت من الصفر وحصدت ذهبية ألمانيا الغربية في الملاكمة.. فيديو

أكد جلال الجندي بطل كأس العالم للملاكمة للشباب السابق أنه بدأ مسيرته من الصفر ومارس اللعبة منذ كان فى الصف الثالث الإعدادي بنادي طلعت حرب.



قال جلال الجندي فى حواره عبر صدى البلد: بداية ممارستي للعبة الملاكمة جاءت على يد كابتن سليمان عباس الذي أدين له بالفضل بعد المولى عز وجل وذلك عندما كنت طالبا فى الصف الثالث الإعدادي.

جلال الجندي

تابع جلال الجندي: شاركت في بداية حياتي بلعبة الملاكمة ببطولة الجمهورية للشباب ثم تم اختياري لتمثيل منتخب مصر للشباب في كأس العالم للشباب التي أقيمت فى إيطاليا عام 1986 وشاركت أيضا فى مونديال رومانيا كما شاركت فى بطولة الحزام الذهبي ليبدأ مشواري على المستوي الدولى والمنافسة على الميدالية الذهبية كما شاركت فى بطولة العالم التي جرت فى ألمانيا الغربية قبل وحدة ألمانيا وحصلت على المركز الأول.

جلال الجندي

أضاف جلال الجندي: مثلت منتخب مصر فى بطولة تركيا وفى بطولة الجزائر وخضت المنافسات باعتباري لاعبا دوليا قرابة عشر سنوات وكنت بطل مصر خلال تلك الفترة في وزن 57 و60 كيلوجراما.

https://youtu.be/--xA0G2FtW8

جلال الجندي يحصد ذهبية مونديال ألمانيا الغربية

استطرد جلال الجندي : حصدت الميدالية الذهبية فى بطولة ألمانيا الغربية كما حصلت على المركز الخامس في بطولة العالم فى رومانيا.



وزاد جلال الجندي: مثلي الأعلي في لعبة الملاكمة على المستوي المحلي ابراهيم عبدالرؤوف وعالميا لاعب اسمه روبرتو زورانو والأخير كان يقدم مستويات عالية للغاية على مستوي مشاركاته العالمية.

https://youtu.be/--xA0G2FtW8

أكمل جلال الجندي : موقف طريف مررت به خلال مشواري كان خلال مشاركتي في احدى البطولات العالمية امام لاعب روسي وحينها كابتن توفيق مدربي حذرني من القيام بضربه ولكني قمت بضربه واعقبها قيام الخصم بضربه وقطع التيشيرت الخاص بي ما دفع مدربي بتذكيري لأنه وجه او نصيحة بعدم ضرب المنافس.

جلال الجندي

وقال جلال الجندي أيضا: امتلك اكاديمية رياضية تساهم فى نشر لعبة الملاكمة داخل مصر وهي بشكل مجاني أحاول من خلالها تقديم دور مجتمعي لأبنائنا الصغار.



ولفت جلال الجندي إلى أن أكاديمية الملاكمة المجانية تضم 100 لاعب من صغار السن في منطقة امبابة من بينهم عناصر في الدراسة مشيرا الي انه يقوم بمساعدة الغير دارسين للعودة مجددا الي مسار الدراسة الي جانب مساعدة الصغار الغير متعلمين وتوجيههم الي محو الأمية.



شدد على انه يسعي من خلال الاكاديمية المجانية للملاكمة الجمع بين صنع ابطال فى اللعبة ونشر الوعي الثقافي بين اللاعبين الصغار ونشر الترابط بين الأسر بعيدا عن التربح مؤكدا على ضرورة قيام الاكاديميات بدورها بشكل مجاني .



