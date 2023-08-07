فرنسا تحذر رعاياها في هذه الدول الإفريقية

حذرت فرنسا، اليوم الاثنين، رعاياها في دول الساحل الثلاث مالي وبوركينا فاسو والنيجر، داعية إياهم لممارسة أقصى درجات الحذر والحد من السفر والابتعاد عن التجمعات.

وحسب بيان صادر اليوم الاثنين، أوصت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها بعدم السفر إلى النيجر وطالبت الفرنسيين هناك بتوخي الحذر الشديد والابتعاد عن أي تجمعات والاطلاع بانتظام على الوضع.

وأضافت "لا يزال التهديد الإرهابي في منطقة الساحل مرتفعا ومخاطر الهجمات وعمليات الاختطاف التي تستهدف مستمرة في منطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) والبلدان المجاورة".

وكانت فرنسا بدأت في الأيام الماضية، إجلاء مواطنيها من النيجر بعد الهجوم على السفارة الفرنسية في نيامي.

كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الأحد، تعليق مساعداتها إلى بوركينا فاسو، وذلك عقب التصريحات المتبادلة.