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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ ابنه | صرف مساعدة مالية عاجلة لحالة إنسانية في المنوفية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية لمواطن بناحية السادات مراعاة لظروف نجله الصحية ومساعدته على تحمل نفقات علاجه.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى عدد من أولياء أمور طلاب الصف الثانى الثانوى بمدرسة الشهيد أحمد محمد شرف الدين الثانوية بكفر هورين ببركة السبع يتضررون من تعنت إدارة المدرسة ضد أبنائهم أثناء تأدية الامتحانات  فى مادتى الكيمياء والإنجليزى مما أثر على أداء الطلاب فى الامتحان وألحق الضرر بهم ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم حرصا على مصلحة الطلاب .


جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام للإستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم و إتخاذ إجراءات عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبمايحقق الصالح العام.

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وخلال اللقاء  استمع المحافظ لطلب مواطنة تلتمس قبول نجلها من ذوى الاحتياجات الخاصة  فى مرحلة رياض الأطفال بمدرسة صلاح خطاب التجريبية مشيرا إلى أنه لا مانع في ضوء الضوابط مراعاة لظروفه الصحية، كما كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم تجاه طلب معلمة بمدرسة كفر شنوان الاعدادية تلتمس بقائها بمدرستها وعدم انتدابها إلى مدرسة أخري مراعاة لظروف نجليها الصحية ، ومعلمة لغة عربية تم انتدابها للعمل بوظيفة أمينة مكتبات بمدرسة الشهيد إسماعيل أحمد الطنطى بسبك الأحد لإصابتها بضعف شديد فى السمع أدى إلى صعوبة التواصل مع الطلاب و تلتمس استمرارها بالعمل أمين مكتبات مراعاة لظروفها ، والعرض عليه مع مراعاة انتظام العمل وعدم الإخلال بالعملية التعليمية .

ووجه المحافظ بإعداد خطاب إلى مديرية الري بشأن طلب أهالى قرية زوير بشبين الكوم للموافقة على تغطية الجزء المكشوف من مسقة زوالة على نفقتهم الخاصة ، والعرض عليه .


أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالى والتعرف على مطالبهم ومحاولة أيجاد حلول عاجلة حيالها وذلك في ضوء اللوائح والقوانين

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