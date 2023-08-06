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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة المنوفية يلتقي بوفد مؤسسة حياة كريمة في المحافظة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

التقى اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بوفد مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية وبحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لبحث سبل التعاون بين الجامعة والمؤسسة بشأن تعزيز خدمات القطاع الطبي ودعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية الطبية من خلال القوافل الطبية المتكاملة داخل محافظة المنوفية.

 

وقد ناقش الاجتماع عددًا من البنود الطبية للقطاع الطبي والقوافل المتكاملة بين جامعة المنوفية ومؤسسة حياة كريمة بالمنوفية وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين من خلال الكشف والمتابعة  وتقديم خدمات علاجية للأمراض المزمنة وخدمات تشخيصية وتدخلات علاجية وجراحية. إلى جانب بحث السبل التي تهدف إلى الارتقاء بالتوعية الطبية و التنمية الشاملة في الجانب الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا.

 

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حضر الاجتماع الدكتورة أمل غنيم منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية والعقيد أحمد سلامة مدير بمؤسسة حياة كريمة بالمنوفية والدكتور محمد سعد مدير أول القطاع الطبي المركزي بمؤسسة حياة كريمة بالمنوفية والدكتور أحمد سعيد نائب المدير التنفيذي بالمستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية.

الدكتور أحمد القاصد القوافل الطبية المستشفيات الجامعية المنوفية حياة كريمة بالمنوفية خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة المنوفية

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