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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتب التنسيق بجامعة المنوفية يستقبل طلاب المرحلة الأولى

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أشار الدكتور أحمد القاصد  رئيس جامعة المنوفية ، إلى ان مكتب التنسيق الفرعي بجامعة المنوفية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد ، مستمر إستقبال  طلاب الثانوية العامة الناجحين لهذا العام 2023 لليوم الثاني علي التوالي، والحاصلين على الحد الأدنى لدرجات المرحلة الأولى للشعبتين الأدبية والعلمية طبقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي وذلك اعتباراً من اليوم وحتى الأربعاء 9 اغسطس وذلك من خلال  موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" علي الموقع: https://tansik.digital.gov.eg.

واضاف القاصد  أن  مجموعة من  الأخصائيين المؤهلين بشئون التعليم والطلاب بالجامعة في  إستقبال  الطلاب بمكتب التنسيق  لتقديم المساعدة للطلاب في إختيار  رغباتهم بكل دقة ومدهم بكافة المعلومات التعريفية بكيفية استخدام الموقع الإلكتروني للتنسيق وتسجيل رغباتهم، وقواعد وأسلوب ترتيب الرغبات، سواءً بقطاعات التخصصات أو الجامعات، عن طريق قوائم التوزيع في النطاق الجغرافي، وطرق التعرف على نتيجة الترشيح، وتقليل الاغتراب، وذلك علي مدي  فترة التنسيق للمرحلة الأولي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

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وأكد  الدكتور أحمد القاصد  رئيس الجامعة أهمية  تقديم الدعم والإرشاد  للطلاب لتجنب الوقوع بالأخطاء الشائعة والحفاظ على الرقم السري، وترتيب الرغبات وفقاً لأولويات الطالب شاملة الكليات المتاحة في القطاع بالجامعات الحكومية، وتفادي العشوائية في التسجيل، والاحتفاظ بنسخة من الرغبات للرجوع إليها وقت الحاجة، والالتزام بالمواعيد التي يعلن عنها لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة.

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