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متحدث الخارجية السودانية: نرفض التدخلات الخارجية وعلاقاتنا مع مصر راسخة

خالد إبراهيم، المتحدث
خالد إبراهيم، المتحدث باسم الخارجية السودانية

قال خالد إبراهيم، المتحدث باسم الخارجية السودانية، إنّ الشعب السوداني يترقب نتائج اجتماعات الآلية الوزارية لقمة دول جوار السودان المنعقدة في تشاد، موجهًا الشكر لمصر ورئيسها على وقوفهم بجوار شعبنا.

وفي حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، أضاف "إبراهيم" : نؤكد سيادة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل خارجي والتعامل مع الأزمة، باعتبارها شأنًا سودانيًا داخليًا حتى لا يجرى إعاقة جهود احتوائها وتطويل أمدها.

وأوضح متحدث الخارجية السودانية، أنّ دول الجوار تتأثر بما يدور في السودان باعتبارها دولة مؤثرة إقليميًا، ونرحب بالتعاون مع دول الجوار في إيجاد آلية مشتركة للتوصل إلى حلول للأزمة.

وذكر أنّ قمة جوار السودان، جاءت بعد اجتماع اللجنة الرباعية الإفريقية التي شكلتها (إيجاد) وفوجئنا أنها تدخلت في الشأن الداخل السوداني، مؤكدًا أن قمة دول الجوار وضعت الأمور في نصابها بالسودان.

وتابع: "علاقات السودان ومصر راسخة ونعتقد أن التفاهم مع القاهرة أمر مهم جدًا للقمة".

وانطلقت، أمس، في العاصمة التشادية أنجمينا فعاليات الاجتماع الأول للجنة وزراء خارجية دول جوار السودان، التي تستمر فعالياته حتى اليوم بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية.

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