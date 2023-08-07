مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق يضع روشتة تجنب الحرائق في الصيف

قدم اللواء ممدوح عبد القادر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق روشتة لتجنب الحرائق،التي تزداد مع فصل الصيف نتيجة للإهمال وحرارة الجو الشديدة .

وكشف ممدوح عبد القادر فى تصريحات خاصة لموقع صدي البلد عن تفاصيل ونصائح هامة تهم المواطنين ، محذرا من خطورة ارتفاع درجة الحرارة الذى يؤدي إلي تهيئة المكان للحريق عند تعرضه لأي مصدر اشتعال بسيط ويظهر ذلك في المخازن وخاصة التي تحتوي علي مواد كيميائية ينتج عنها أبخرة عند تعرضها لأي اشتعال بسيط مثل ( تدخين السجائر) الأمر الذى يؤدى إلى حدوث حرائق هائلة .

خطر الدخان أكبر من خطر النار



وأوضح ممدوح عبد القادر أن عند حدوث حريق أول إجراء يتم اتخاذ هو إخلاء الأشخاص قبل البدء في التفكير بالتعامل مع الحريق أو التفكير في فصل الكهرباء أو الغاز وإخراج الأشخاص من المركبة المشتعلة قبل استخدام وسائل الإطفاء وفي حالة التعرض للدخان يتم النوم علي الأرض لتفادي استنشاق الدخان وفي هذا الصدد نشير إلى أن خطر الدخان الناتج عن الحريق أخطر بكثير جدا عن خطر النار ووضع الأوراق الهامة داخل علب صاج لتفادي حرقها .

وأشار عبدالقادر إلى أن "الإهمال" من الأسباب الرئيسية لحدوث الحرائق ويتمثل ذلك بأشكال عديدة منها إلقاء بقايا التدخين وهي مشتعلة بلامبالاة ، وترك مواد منتجة للنار (ولاعات كبريت) تترك لعبث الأطفال ، عدم الاكتراث بصيانة الأجهزة و المعدات ، تعمد الاستخدام الخاطئ للأجهزة الكهربائية عدم توفير وسيلة إطفاء مناسبة تؤدي لكوارث .

ومن أسباب حدوث الحرائق التالي:

استخدام الأدوات الكهربائية الرديئة والدفايات قنابل موقوتة داخل المنازل



استخدام أجهزة ومعدات غير مطابقة للمواصفات القياسية والاعتماد علي السعر الرخيص في شرائها وتكليف غير المتخصصين لعمل التوصيلات الكهربائية وبأقل التكاليف سبب رئيسي فى معظم البلاغات .



شراء مستلزمات الكهرباء من أماكن معتمدة لضمان جودتها

الاستخدام الخاطئ لمصادر الكهرباء عن طريق وضع العديد من الأجهزة علي مصدر واحد ، ومشترك سيئ الصنع ، وأوصى عند شراء مستلزمات الكهرباء يتم شراؤها من أماكن معتمدة لضمان جودتها ، والحرص التام عند استخدام دفايات الكهرباء وإبعادها عن أي منقولات أو ستائر لعدم نشوب حريق لانها تعتبر بمثابة قنابل موقوتة داخل منازلنا.

وعن التعامل في بلاغات الحرائق بالمناطق والأسواق العشوائية



أوضح:"نتعامل مع هذه النوعية من البلاغات بمبدأ منع امتداد الحريق ومحاصرته وتبدأ عمليات الإطفاء من الخارج إلي الداخل ومحاصرة الحريق خراطيم الإطفاء بكثافة واتخاذ أعمال الإطفاء هذا بالنسبة للأسواق العشوائية.

وفي المخازن فيتم محاصرة الحريق ومنع امتداده رأسيا أو أفقيا وبصفة خاصة لو اعلي المخزن مباني أخري ويتم التعرف علي محتوي المخزن لاتخاذ أعمال الإطفاء الوسيط الإطفائي المناسب حسب النوع والكمية المخزنة.



أما بالنسبة لناقلات البترول تبدأ أولا أعمال الإطفاء للجزء المشتعل و السيطرة عليه وإذا تمت السيطرة عليه تتم أعمال التبريد علي جسم الخزان لحين الاطمئنان إلى تبريده فيتم نقل باقي البترول الغير مشتعل إلى تنك أخر مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر .



الحالات التى نستعين فيها بطائرات الإطفاء

يتم الاستعانة بطائرات الإطفاء في الحرائق بالأماكن المكشوفة مساحات كبيرة مثل الزراعات أو أماكن تخزين علي مساحات كبيره في العراء أو وجود البلاغ في مكان يصعب علي سيارات الإطفاء الوصول إليه وتقوم هذه الطائرات بإلقاء الوسيط الإطفائي المناسب علي الحريق وإطفائه .



تقييم اشتراطات الحماية المدنية لأي منشأة حكومية أو غيرها



تقييم هذه الاشتراطات وفقا للقانون والكود المصري لمكافحة الحريق و موضح به تفصيلا تلك الاشتراطات وفقا لطبيعة النشاط ويبدأ بتجهيز الأنشطة الصغيرة بطفايات حريق يدوية وخراطيم مياه بقطر 1.5 بوصة وصولا إلي تجهيز المنشآت الكبيرة منظومة إنذار مبكر مسموعة ومرئية بحساسات للحرارة والدخان للتدخل السريع لمكافحة الحريق مرتبطة بنظام إطفاء تلقائي الوسيط الإطفائي المناسب سواء كان مياه أو غاز مخمد للحريق أو سائل رغوي حسب كل نشاط .



الأعمال المنوط بها إدارات الحماية المدنية



إدارات الحماية المدنية منوط بها أعمال الإطفاء البري والإطفاء النهري وأعمال الإنقاذ البري والإنقاذ النهري والتعامل مع المفرقعات وتدريب جميع الفئات علي طرق مكافحة الحريق والوقاية منها وإعطاء كافة الأنشطة التصريح بالعمل بعد التأكد من تنفيذ المنشآت كافة الاشتراطات اللازمة الوقاية من أخطار الحريق وفقا للقوانين والكود المصري.