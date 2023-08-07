تونس تمنع مغادرة 30 ألف مهاجر غير شرعي لأوروبا عبر سواحلها.. تفاصيل

أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، أن تونس شريك رئيسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن تونس منعت منذ مطلع 2023 مغادرة 30 ألف مهاجر غير نظامي لسواحلها.

وحسب وكالة “نوفا” الإيطالية، قال بيانتيدوسي: “منذ بداية العام ، منعت تونس مغادرة أكثر من 30 ألف مهاجر غير نظامي وتشن معركة صعبة ضد المهربين”.

وأضاف أن هذه المعركة سمحت ببدء عملية تعاون مثمرة ليس فقط مع إيطاليا ولكن أيضًا مع الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن تونس شريك رئيسي ويجب أن تعمل معه بشكل أفضل.

وأشار إلى أنه تم إيقاف محاولة أكثر من 2000 مهاجر غير نظامي لاجتياز الحدود البحرية إلى أوروبا.

وحول عمليات الإنزال التي تستمر على السواحل الإيطالية، أوضح وزير الداخلية الإيطالي أنه يستمر تعزيز نظام الاستقبال حيث تمت زيادة سعة مراكز الاستقبال الأولى بنحو 1500 مكان، وسيتم إضافة 2000 أخرى في الأسابيع المقبلة.