الهند تكشف عن الصور الأولى من مهمتها إلى القمر .. فيديو

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) يوم الأحد أن مركبة الفضاء الهندية تشاندرايان 3 قد أنجزت أول مناورة لتخفيض المدار المتجه إلى القمر ، بعد إدخالها بنجاح في مدارها في اليوم السابق.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، يُظهر مقطع فيديو شاركه فريق Chandrayaan-3 على موقع اكس، تويتر سابقا، مناظر خلابة للقمر تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة على متن المركبة الفضائية.

ومن المقرر إجراء العملية التالية لتقليص المدار بشكل أكبر في 9 أغسطس. بعد مناورات الخروج من المدار ، ستحاول المركبة الفضائية الهبوط السهل على سطح القمر في 23 أغسطس.

مهمة Chandrayaan-3

تم إطلاق مهمة Chandrayaan-3 ، وهي ثالث مهمة هندية لاستكشاف القمر ، في 14 يوليو وتهدف إلى الهبوط بهدوء على سطح القمر.



إذا نجحت المهمة ، فستصبح الهند رابع دولة تحقق هبوطًا على سطح القمر ، لتنضم إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين. وستتميز أيضًا بأنها أول دولة تهبط على القطب الجنوبي للقمر.