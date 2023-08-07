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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الهند تكشف عن الصور الأولى من مهمتها إلى القمر .. فيديو

أول صورة من مهمة
أول صورة من مهمة الهند للوصول إلى القمر

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) يوم الأحد أن مركبة الفضاء الهندية تشاندرايان 3 قد أنجزت أول مناورة لتخفيض المدار المتجه إلى القمر ، بعد إدخالها بنجاح في مدارها في اليوم السابق.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، يُظهر مقطع فيديو شاركه فريق Chandrayaan-3 على موقع اكس، تويتر سابقا، مناظر خلابة للقمر تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة على متن المركبة الفضائية.

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ستصل بعد 16 يوما.. هل تنجح الهند في مهمتها لاستكشاف القمر ؟

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ومن المقرر إجراء العملية التالية لتقليص المدار بشكل أكبر في 9 أغسطس. بعد مناورات الخروج من المدار ، ستحاول المركبة الفضائية الهبوط السهل على سطح القمر في 23 أغسطس.

مهمة Chandrayaan-3 

تم إطلاق مهمة Chandrayaan-3 ، وهي ثالث مهمة هندية لاستكشاف القمر ، في 14 يوليو وتهدف إلى الهبوط بهدوء على سطح القمر.


إذا نجحت المهمة ، فستصبح الهند رابع دولة تحقق هبوطًا على سطح القمر ، لتنضم إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين. وستتميز أيضًا بأنها أول دولة تهبط على القطب الجنوبي للقمر.

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