ستصل بعد 16 يوما.. هل تنجح الهند في مهمتها لاستكشاف القمر ؟

دخلت مهمة Chandrayaan-3 التاريخ بعدما دخلت المركبة الفضائية الهندية مدار القمر، ويعد هذا الإنجاز خطوة هامة في رحلة الهند لاستكشاف القمر وتحقيق التفوق في مجال الفضاء.

وانطلقت المهمة يوم 14 يوليو بمركبة فضائية تحمل مركبة مدارية ومركبة هبوط وعربة جوالة. وستقوم المركبة الفضائية بوضع المسبار والعربة الجوالة على سطح القمر في نهاية أغسطس.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، إذا نجحت المهمة، ستكون الهند أول دولة تهبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، المنطقة التي لم يتم استكشافها بشكل كامل حتى الآن.

Chandrayaan-3 أول مهمة هندية

تعتبر هذه المهمة الرابعة من نوعها التي تحقق هبوطًا ناجحًا على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين. ومن المتوقع أن تبني Chandrayaan-3، وهي المهمة الثالثة في برنامج استكشاف القمر الهندي، على نجاح مهماتها السابقة.

تمت مناقشة المركبة الفضائية حول الأرض لأكثر من أسبوع قبل أن يتم إرسالها إلى المدار شبه القمري من خلال مناورة مقلاع ناجحة. وتأمل الهند أن تستمر المهمة بنجاح للوصول إلى سطح القمر والقيام بعمليات استكشافية شاملة.

تعتبر Chandrayaan-3 مهمة تاريخية بالنسبة للهند، حيث يأتي إنجازها بعد 13 عامًا من أول مهمة قمرية للبلاد في عام 2008. وقد كشفت المهمة الأولى وجود جزيئات الماء على سطح القمر الجاف وأثبتت وجود غلاف جوي حول القمر خلال النهار.

مهمات سابقة للهند

وفي عام 2019، تم إطلاق المهمة Chandrayaan-2 التي تضمنت مركبة مدارية ومركبة هبوط وعربة جوالة أيضًا. وعلى الرغم من تحقيقها نجاحًا جزئيًا، إذ استمرت المركبة المدارية في الدوران حول القمر ومواصلة دراسته حتى اليوم، إلا أن المسبار المسبق فشل في الهبوط بنجاح وتحطم أثناء الهبوط.

تمثل مهمة Chandrayaan-3 خطوة هامة في رحلة الهند للاستكشاف الفضائي وتعزز مكانة الهند كقوة رائدة في مجال الفضاء. يأمل العلماء والمهندسون الهنود أن يستفيدوا من تجاربهم السابقة ويحققوا نجاحًا كبيرًا في هذه المهمة الجديدة.

تتطلع الهند إلى أن تكون مهمة Chandrayaan-3 بمثابة نقطة تحول في رحلتها الفضائية. تعكس هذه المهمة التزام الهند بالابتكار والتقدم العلمي والتكنولوجي، وتعزز الهند كقوة عالمية في مجال الفضاء.

مع بدء المهمة واقتراب موعد الهبوط على سطح القمر، ينتظر العالم بفارغ الصبر لمعرفة نتائج هذه المهمة التاريخية. قد تكون Chandrayaan-3 بوابة لاكتشافات جديدة وتحقيقات علمية هامة تسهم في تطورنا الفهمي للكون ومكاننا فيه.

هل تنجح الهند هذه المرة ؟

قال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (إيسرو) سريدارا بانيكر سوماناث إنه تم دراسة بيانات تحطم المسبار وتم تنفيذ تمارين محاكاة لإصلاح الثغرات في Chandrayaan-3.

ويبلغ وزن المسبار حوالي 1500 كجم، ويحمل داخله العربة الجوالة "براغيان" التي تزن 26 كجم. وقد أكملت المركبة الفضائية مداراتها حول الأرض واتجهت نحو القمر.

أعلنت إيسرو في تغريدة يوم الثلاثاء أن المركبة الفضائية تم إطلاقها بنجاح في نقطة الحضيض وتم حقنها في مدار حول القمر. الآن، سيعمل العلماء على تقليل سرعة الصاروخ تدريجياً لجعل هبوط فيكرام ممكنًا.

بعد الهبوط، ستبدأ المركبة ذات العجلات الست بالتجوال على سطح القمر، استكشاف الصخور والحفر، وجمع البيانات والصور الهامة لإرسالها إلى الأرض للتحليل. وتحمل العربة الجوالة خمسة أدوات تركز على استكشاف الخصائص الفيزيائية لسطح القمر والغلاف الجوي القريب من السطح والنشاط التكتوني لدراسة ما يحدث تحت السطح.