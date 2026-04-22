خالد الإعيسر يقدّم التعازي لأسرة الدراما السودانية في الدعيتر

قدم وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الإعيسر، التعازي لأسرة الدراما السودانية في الراحل مختار بخيت (الدعيتر)، وذلك خلال مراسم عزاء أُقيمت ببيت السودان في القاهرة، بحضور المجلس الأعلى للجالية السودانية، ولفيف من الفنانين والمثقفين والإعلاميين.

وشارك في تقديم واجب العزاء كل من الدكتور عاصم أحمد حسن المستشار الثقافي، والدكتور حسام حسين محمد عضو البعثة، حيث شهدت المناسبة حضورًا واسعًا من رموز الدراما والمسرح والفن السوداني، الذين أشادوا بمسيرة الفقيد وإسهاماته في تطوير الدراما السودانية، مؤكدين أنه كان أحد أبرز رموزها.

خالد الإعيسر يقدّم التعازي لأسرة الدراما السودانية

ونقل المستشار الثقافي تعازي سفير السودان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، مؤكدًا وقوف السفارة مع المبدعين ودعمها للوسط الفني، وحرصها على تعزيز التواصل مع أهل الفن والثقافة.

من جانبه، أعرب الوزير خالد الإعيسر عن تعازيه لأسرة الفقيد والوسط الفني السوداني، مستعرضًا جهود وزارة الثقافة والإعلام في دعم الدراما والمسرح، ومشيرًا إلى خطط لتأهيل المسرح القومي بأم درمان وتعزيز دور الفنون في المرحلة المقبلة.

كما تطرق الوزير إلى جهود الوزارة في ملف استرداد الآثار السودانية المنهوبة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، إلى جانب مشروع حصر وأرشفة الآثار السودانية، مؤكدًا أهميته في حفظ التراث الوطني.

وأعلن الإعيسر تبني الوزارة لمواصلة مشروع “دكان الدعيتر” الفني، إلى جانب العمل على تحسين أوضاع المبدعين، وتفعيل صندوق دعم الفنانين بالتعاون مع الاتحادات الفنية، مثمنًا دور القطاع الثقافي في دعم الدولة خلال المرحلة الراهنة.

وشهدت مراسم العزاء حضورًا كبيرًا من الفنانين والأدباء والموسيقيين والمخرجين، إلى جانب أبناء الجالية السودانية في مصر، الذين شاركوا في وداع الراحل مختار بخيت، الذي وافته المنية مطلع الأسبوع الجاري.