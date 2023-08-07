ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع

وصلت أسعار النفط العالمية، اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل، بعد أن وافق أعضاء أوبك + على إطالة قيود الإنتاج.

استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق 86 دولارا للبرميل، في حين يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أقل بقليل من 83 دولارا للبرميل.

أعلنت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الخميس الماضي، أنها ستمدد تخفيضات الإنتاج لمدة شهر آخر على الأقل لدعم أسعار الخام العالمية. وسيبلغ الإنتاج لشهر سبتمبر حوالي 9 ملايين برميل يوميا، مع الأخذ في الاعتبار الخفض الطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميا.

وأضافت الرياض أن الإجراء يمكن تمديده أو تعميقه.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت روسيا عن خطط لخفض الصادرات بمقدار 300000 برميل يوميا، بدءا من سبتمبر.

وكانت ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم قد تعهدت في وقت سابق بخفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا أو نحو 5 في المئة من إنتاجها من مارس حتى نهاية العام الجاري.

اتفقت أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط المتحالفين معها، بما في ذلك روسيا، في أكتوبر على خفض الإنتاج بنحو 2٪ من الطلب العالمي من نوفمبر الماضي حتى نهاية عام 2023.

ووافقت المجموعة في وقت لاحق على قيود إضافية في محاولة لتحقيق التوازن في السوق.