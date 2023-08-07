عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع

أسعار النفط
أسعار النفط

وصلت أسعار النفط العالمية، اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل، بعد أن وافق أعضاء أوبك + على إطالة قيود الإنتاج.

استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق 86 دولارا للبرميل، في حين يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أقل بقليل من 83 دولارا للبرميل.

أعلنت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الخميس الماضي، أنها ستمدد تخفيضات الإنتاج لمدة شهر آخر على الأقل لدعم أسعار الخام العالمية. وسيبلغ الإنتاج لشهر سبتمبر حوالي 9 ملايين برميل يوميا، مع الأخذ في الاعتبار الخفض الطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميا.

وأضافت الرياض أن الإجراء يمكن تمديده أو تعميقه.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت روسيا عن خطط لخفض الصادرات بمقدار 300000 برميل يوميا، بدءا من سبتمبر.

وكانت ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم قد تعهدت في وقت سابق بخفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا أو نحو 5 في المئة من إنتاجها من مارس حتى نهاية العام الجاري.

كيف يؤثر خفض إنتاج النفط الطوعي علي التضخم .. خبير يوضح

البرازيل .. متظاهرون يعارضون خطة بتروبراس للتنقيب عن النفط عند مصب نهر الأمازون

اتفقت أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط المتحالفين معها، بما في ذلك روسيا، في أكتوبر على خفض الإنتاج بنحو 2٪ من الطلب العالمي من نوفمبر الماضي حتى نهاية عام 2023.

ووافقت المجموعة في وقت لاحق على قيود إضافية في محاولة لتحقيق التوازن في السوق.

النفط اسعار النفط اوبك خام برنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

قرار عاجل في دولة عربية بـ منع ترحيل أي سوري إلى وطنه

موضوعات متعلقة

إصابة 4 أشخاص | انفجار ضخم يضرب ميناء تركيًا .. فيديو صادم

بعد اليابان.. دولة جديدة تعفي القطريين من تأشيرة الدخول

بعد تحقيق نقلة نوعية بالعلاقات.. اردوغان يستعد لجولة خليجية ثانية خلال أيام

قرار عاجل في دولة عربية بـ منع ترحيل أي سوري إلى وطنه

أحداثه مروعة وتداعياته خطيرة.. توقعات بزلزال مدمر يضرب إسطنبول

ألمانيا تلوح بفرض عقوبات على النيجر

بيان عاجل من روسيا بشأن محادثات السعودية حول تسوية أزمة أوكرانيا

حزب عمران خان يطالب بالإفراج الفوري عنه ومحاموه يقدمون طعونا قانونية

ترشيحاتنا

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار علي مرتضي منصور ً

ابن مصر 2 .. أعلى شهادات ادخار في البنوك عقب قرار رفع الفائدة

بايدن الرئيس الشرعي.. ديسانتيس يوجه ضربة قوية لـ ترامب بشأن انتخابات 2020

وزير الصناعة الأردني: نتطلع لتحقيق المزيد من آفاق التعاون مع مصر

الصحة العالمية تحذر من العنف بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو في أمهرة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنوثة وجمال.. 10 إطلالات آثارت الجدل لـ ياسمين صبري.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا.. طبيبة تكشف حقيقة صورة الممبار المرعب.. وفوائد لا تتخيلها للعرق

بعد صور المستشفى.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ بيلا حديد

الصدمة| سيد عبد الحفيظ يرفض عروض الخطيب.. وهكذا استقبل خبر إقالته

فيديو

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أهلا بالأمطار .. الأرصاد تزف خبر سار حول حالة الطقس

محترف في الدوري الإسباني.. ابن محمد هنيدي نجم منتخب مصر القادم ..فيديوجراف

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي بالأسطول الشمالي للقوات البحرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ