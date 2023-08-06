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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيف يؤثر خفض إنتاج النفط الطوعي علي التضخم .. خبير يوضح

خفض انتاج النفط
خفض انتاج النفط

أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي الإضافي بواقع مليون برميل يوميا إلى نهاية سبتمبر المقبل 2023، مع القابلية للتمديد مجددا، وذلك للمرة الثانية لها هذا العام، حيث قررت ذلك لأول مرة في أبريل 2023 ثم تم تنفيذه في يوليو 2023 وبذلك يكون إنتاج المملكة اليومي في حدود 9 مليون برميل فقط. 

ومن جانبه ذكر الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن السعودية تستهدف من ذلك القرار الحفاظ علي سعر البرميل عالميا وعدم الاتجاه نحو تخفيض الاسعار وايضا دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

 تابع: تطبق السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 الذي سيمتد إلى نهاية عام 2024 و ربما أن قرار السعوديه وروسيا واتجاه مجموعه اوبك بالاتجاه نحو تخفيض الانتاج النفطي جاء لعده اسباب منها.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" الي أهم أسباب القرار الخوف من إنخفاض نمو الطلب العالمي على النفط في ظل أزمة البنوك الأميركية التي قد تتحول إلى أزمة مالية،  وفي ظل انخفاض التصنيف الائتماني ل امريكا من AAA الي AA+ ثم ركود اقتصادي، ومن ثم فإنه من المنطقي أن يكون قرار أوبك "احترازيا" وكذلك النمو في الاقتصاد الصيني لم يترجم في أرض الواقع إلى نمو كبير في الطلب على النفط كما كان متوقعا.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد إن أسواق النفط الخام تفاعلت مع قرار التخفيض الطوعي وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو2.1%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  بنحو 2.7% فيما سجلت أسعارالنفط 86.24 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 82.82 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من دولار عند التسوية الجمعة الماضية. 

وأوضح السيد ،الآثار المرتبة للقرار علي الاقتصاد العالمي منها التضخم وزيادة أسعار المنتجات ومن ثم سيلقي  تأثيره على جهود البنوك المركزية لترويض التضخم من خلال الاتجاه لرفع سعر الفائدة لتقليل التضخم. 

تأثير خفض إنتاج النفط علي مصر

وأضاف أن ارتفاع اسعار النفط له تأثيره السلبي علي الدول المستورده للنفط ومن بينها مصر حيث يزيد من الاعباء التي تتحملها الموازنة العامة المصرية وقد تضطر الدولة بعد فتره تزيد من اسعار المشتقات البترولية وعلي رأسها البنزين من خلال لجنه التسعير التي تنعقد كل ثلاث شهور .

 

السعودية اسعار النفط أسعار خام برنت التضخم النفط

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