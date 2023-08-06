البرازيل .. متظاهرون يعارضون خطة بتروبراس للتنقيب عن النفط عند مصب نهر الأمازون

احتج المتظاهرون البيئيون اليوم الأحد على خطط شركة النفط البرازيلية بتروبراس (PETR4.SA) للتنقيب عن النفط في مصب نهر الأمازون.

وكتبت لافتة رفعها 50 متظاهرا خارج مركز للمؤتمرات حيث سيجتمع رؤساء دول الأمازون هذا الأسبوع لمناقشة الجهود المشتركة لحماية الغابات المطيرة.

استأنفت بتروبراس قرار وكالة حماية البيئة البرازيلية ، إيباما ، برفض السماح لها بحفر بئر استكشافية عند مصب نهر الأمازون ، قائلة إن الطلب يفتقر إلى التقييم البيئي للمشروع.

قال أحد المتظاهرين ، لويس باربوسا: 'هذا النوع من الاستكشاف اليوم ، في عام 2023 ، لا يفكر فينا بل يعرض فقط حياتنا وطريقة حياتنا للخطر'.

تتمتع بتروبراس بحقوق استكشاف كتلة 175 كيلومترًا من الساحل الشمالي الشرقي للبرازيل في منطقة المياه العميقة ، جنوب حيث تستكشف سورينام عن النفط وحيث اكتشفت الشركات الأجنبية 11 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج في غيانا.

وفي حديثها هنا يوم السبت ، قالت وزيرة البيئة مارينا سيلفا إن إيباما ستدرس طلب Petrobras الجديد لتركيب منصة حفر قبالة ساحل أمابا للتنقيب عن النفط في المنطقة التي تدخل فيها مياه نهر الأمازون المحيط الأطلسي.

وقال سيلفا في مؤتمر صحفي إن إيباما لا تعارض الحفر في مصب الأمازون من حيث المبدأ وستدرس التقارير الفنية والعلمية بحيادية.

وقال الوزير الذي عارض خطة التنقيب في مصب الأمازون 'إيباما لا تجعل الأمور أكثر صعوبة أو أسهل. إنها توصل إلى رأي تقني يجب إطاعته'.

قال الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا هذا الأسبوع إن حكومته لم تقرر ما إذا كانت ستسمح بالتنقيب هناك ، وهي في 'عملية مناقشة داخلية'.

وقال في مقابلة إذاعية إن قرارا سيتخذ قريبا.

وقال لولا إن رئيس غيانا يود أن تقوم بتروبراس بالتنقيب عن النفط قبالة الساحل من بلاده.