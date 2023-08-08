الخميس.. حفل ميكرفون 15 في بيت السناري

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمكتبة الإسكندرية، الحفل الفني المفتوح للجمهور تحت عنوان "ميكروفون 15" لعرض مجموعة من المواهب الشابة، بحضور بعض الفنانين، وذلك يوم الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري في الساعة الثامنة مساءاً، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.



فعاليات الحفل



يتضمن الحفل باقة من الأغاني والقصائد النابعة من التراث، والتي يمتزج فيها الطابع الفني بالطابع الأصيل بعبق التاريخ، لتعطي أنغاماً خاصة وألحاناً تثير في نفس المتلقي الشعور بعمق الكلمة ورشاقة المبنى وجلال المعنى، ويشارك في الحفل مجموعة من الفنانين منهم: أحمد الجمل ومصطفى اسامه وشريهان عرفه وخلف جابر وفوكس وبولا سامح.





الهدف



يأتي هذا الحفل في إطار نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف والموسيقى وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، وخلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.





فريق ميكرفون



يذكر أن فريق "ميكروفون" هو تجمع فني وأدبي وثقافي لمجموعة من الشباب الموهوبين في الفنون المختلفة منذ 2010، ويعمل الفريق على تقديم الفنون المختلفة واكتشاف المواهب الشابة، وكذلك بناء جسر من التواصل بين الشباب والشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية المعروفة.