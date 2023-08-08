عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الخميس.. حفل ميكرفون 15 في بيت السناري

إعلان حفل «ميكرفون
إعلان حفل «ميكرفون 15» ببيت السناري

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمكتبة الإسكندرية، الحفل الفني المفتوح للجمهور تحت عنوان "ميكروفون 15" لعرض مجموعة من المواهب الشابة، بحضور بعض الفنانين، وذلك يوم الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري في الساعة الثامنة مساءاً، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.


فعاليات الحفل 
 

يتضمن الحفل باقة من الأغاني والقصائد النابعة من التراث، والتي يمتزج فيها الطابع الفني بالطابع الأصيل بعبق التاريخ، لتعطي أنغاماً خاصة وألحاناً تثير في نفس المتلقي الشعور بعمق الكلمة ورشاقة المبنى وجلال المعنى، ويشارك في الحفل مجموعة من الفنانين منهم: أحمد الجمل ومصطفى اسامه وشريهان عرفه وخلف جابر وفوكس وبولا سامح.



الهدف 


يأتي هذا الحفل في إطار نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف والموسيقى وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، وخلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.



فريق ميكرفون 


يذكر أن فريق "ميكروفون" هو تجمع فني وأدبي وثقافي لمجموعة من الشباب الموهوبين في الفنون المختلفة منذ 2010، ويعمل الفريق على تقديم الفنون المختلفة واكتشاف المواهب الشابة، وكذلك بناء جسر من التواصل بين الشباب والشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية المعروفة.

بيت السناري ميكروفون السيدة زينب مكتبة الاسكندرية حفل ميكروفون 15 اكتشاف المواهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

تعليق مثير من مرتضى منصور على غرامة كهربا وأزمات الزمالك المالية بالـ«فيفا»

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

بسبب هذا اللاعب| الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقة المهاجم الجديد

مرتضى منصور يعلن تعاقد الزمالك مع 3 صفقات جديدة.. وتجديد عقد فتوح

موضوعات متعلقة

أول أديب شرقي يحوز نوبل.. روبندرونات طاغور مسيرة حافلة بالإبداع

عروض ثقافتنا في إجازتنا تواصل فقراتها بمصايف رأس البر وبلطيم ودمياط|صور

حفل فني لكورال أطفال دمنهور بالأنفوشي ضمن ثقافتنا في إجازتنا| صور

مراكب الموت.. ثقافة الغربية تستعرض أسباب ونتائج الهجرة غير الشرعية|صور

في ذكرى ميلاده.. تعرف على أشهر أعمال المخرج رضوان الكاشف

في ذكرى ميلاده.. تعرف على السيرة الذاتية للكاتب جي دي موباسون

إقبال وتفاعل كبير مع عروض الفنون الشعبية لقصور الثقافة بمصايف دمياط

قصور الثقافة تختتم برنامجها الحافل لأطفال معرض الكتاب ببورسعيد

ترشيحاتنا

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

وصول أكثر من 3000 عسكري أمريكي إلى البحر الأحمر وسط توتر مع إيران

عروس تقلب السوشيال ميديا برقصة في حفل زفافها

كان موجود عشاني.. مرتضى منصور يعلق على رحيل سيد عبدالحفيظ عن الأهلي

شروط التوبة الصادقة .. احذر فليست دموعا وندما فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانيين في ورطة

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ