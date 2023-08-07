بلومبرج: طالبان أرسلت آلاف المقاتلين إلى الحدود مع إيران بعد أزمة المياه

ذكرت مصادر لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن حركة طالبان الأفغانية أرسلت الآلاف من مقاتليها إلى الحدود مع إيران بعد أزمة المياه بين الجانبين.

واندلعت اشتباكات حدودية عنيفة بأسلحة متوسطة وثقيلة بين طالبان وإيران، خلال شهر مايو الماضي بسبب النزاع على حصة طهران من المياه القادمة من أفغانستان من نهر هلمند، الذي ينبع من جبال هندوكوش شمال شرق أفغانستان، في ظل الحاجة الملحة لحلحلة أزمة المياه المتفاقمة في الداخل الإيراني.

وتبادل الجانبين الاتهامات بالبدء في إطلاق النار، حيث هدد قادة طالبان بـ"احتلال إيران".