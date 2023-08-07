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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تحصين 71 ألفا من الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

صدى البلد

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة 
وبحسب تقرير مديرية الطب البيطري، فقد بلغ إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها  70ألف و948 رأسا، منها :62 ألف و 500 من الأبقار،و 7646من الجاموس،و802من الأغنام والماعز ، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة منتصف يوليو الماضي وحتى  الأول من أغسطس الجاري ، ،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة. 

 

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جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري، بقيادة "د. أحمد عبد العليم " قد أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة. 

الادارات البيطريه الأغنام والماعز الحمى القلاعية والوادي المتصدع الحملة القومية للتحصين المشروعات المتوسطة والصغير تحصين الثروة الحيوانية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

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