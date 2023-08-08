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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

25 أغسطس.. حفل الشاعر فارس قطرية بساقية الصاوي

الشاعر فارس قطرية
الشاعر فارس قطرية

تنظم ساقية الصاوي حفلاً شعرياً غنائياً للشاعر فارس قطرية، مساء يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري، على خشبة مسرح النهر بالزمالك، ومن المتوقع حضور جماهيري كبير من متذوقي الشعر وكذلك كوكبة من النقاد والشعراء.

 

 فارس قطرية

فارس أحمد عبد العزيز قطرية الملقب بشاعر الحب، من مواليد محافظة الشرقية مركز أبو حماد. اشتهر بقصائده ذات الطابع الفلكلوري لمحافظتة؛ مما لقي إعجاباً وتفاعلاً كبيراً، كما قدم العديد من الاعمال و المحتوي ذا الطابع الترفيهي.

بدء في كتابة الشعر في سن مبكر وحصل علي جائزة الدولة التقديرية في إلقاء الشعر، ولاقت قصائدة تفاعلاً كبيراً من أقرانه وليس فقط علي مستوي الشعر فقد برع في كتابة الشعر الغنائي وله الكثير من الأعمال الغنائية.

وتتميز أعمال فارس قطرية بالجرأة، وتؤثر أعماله وقصائده في الجماهير، وهو الأمر الذي يتوقف على مدى تأثره شخصياً بالكلمات التي يكتبها، وأول ديوان أصدره بعنوان "رفيق الليل" ويقوم قطريه باختيار موضوعات أشعاره من المواقف الاجتماعية المحيطة به.

 

 ساقية الصاوي

تُعد ساقية عبد المنعم الصاوى مركز ثقافى متكامل، تأسس عام 2003 كوحدة تنويرية تسعى لتنشيط العمل الفنى والثقافى من خلال توفير الفراغات والمسارح والتجهيزات اللازمة لتقديم مختلف الفنون والإبداعات الإنسانية استرشاداً بفكر الأديب والمفكر والصحفى ووزير الثقافة والإعلام الأسبق عبد المنعم الصاوي.

وتتعاون الساقية مع كافة الهيئات والمراكز الثقافية والمحلية والدولية، كما تقدم كافة التسهيلات للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعات والمدارس.

فارس قطرية رفيق الليل ساقية الصاوي حفل فارس قطرية بساقية الصاوي الشعر الغنائي

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