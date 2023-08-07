تنسيق المرحلة الثانية 2023..نكشف تفاصيل برنامج هندسة البرمجيات بكلية الذكاء الاصطناعي بحلوان

يتابع طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الاولى 2023 التسجيل بتنسيق القبول بالجامعات و المعاهد المصرية و ينتظر طلاب المرحلتين الثانية و الثالثة موعد بدء تنسيق القبول بالكليات 2023 الخاص بهم .

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق الكليات ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم و التسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

و يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة علمي بتنسيق الجامعات 2023 على التخصصات الفريدة بكليات الحاسبات و الذكاء الاصطناعي متمنين ان تتواجد بعض الاماكن الفارغة بالمرحلة الثانية بهذه الكليات .

تنسيق الجامعات 2023

وأعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ أهداف وشروط برنامج هندسة البرمجيات، حيث تعد هندسة البرمجيات واحدة من أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها، ويعمل البرنامج على تطوير خطط وبرامج للتعامل مع هذا التطور ، وتقديم الأفضل والاحدث من الناحيتين العملية والنظرية، و تعتبر الدراسة في البرنامج أكثر شمولاً من الأقسام الأخرى، تحت إشراف الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

و صرح الدكتور اسامة إمام عميد حاسبات و ذكاء اصطناعي حلوان أن البرنامج يهدف إلى :

تصميم وتطوير برنامج اكاديمي فى هندسة البرمجيات وفقا لمعايير الجوده بما يدعم تميز وتنافسية الخريج

التفاعل مع اصحاب المصلحه فى المجتمع فى مجال الصناعه

إعداد الطلاب لسوق العمل المحلى والإقليمى وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة

عمل نموذج لبرنامج اكاديمي متميز يعتمد على نظام الساعات المعتمده وفقا معايير الجودة

ثراء البحث العلمى من خلال اعضاء هيئة التدريس ورفع مستوى وعى الطلاب نحوه ومواكبة التطور فى مجال هندسة البرمجيات

تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بما يدعم الفاعليه التعليميه فى مجال هندسة البرمجيات

تطوير النظم الإداريه الداعمه لبرنامج هندسة البرمجيات

و للتقديم في البرامج للطلاب المستجدين من طلاب الثانوية العامة : يرجى التواصل على الهاتف التالى او البريد الإلكترونى : [email protected]

ويشترط الحصول علي ثانوية عامة حديثة. وورقة الترشيح من التنسيق لكلية الحاسبات جامعة حلوان او اي كلية للحاسبات لاي جامعة.