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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة حصول الموظف على أملاك الدولة بالمخالفة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أقر قانون العقوبات وفقًا لتعديلاته الجديدة ، عقوبات رادعة للموظفين المعتدين على أملاك الدولة دون وجه حق تصل للحبس والغرامة . 

 

 

في هذا الصدد ، نصت المادة ( 115 مكرراً) من القانون، عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، فتنص على الآتى:

لايفوتك ||

 

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الشرقية تحرر 12227 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة وترصد 109898 متغيرا مكانيا

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انتهاء حملات الموجة الـ 21  لإزالة التعديات على أملاك الدولة ببني سويف

كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة.

 

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.

 

 

 وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

قانون العقوبات حبس غرامة

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